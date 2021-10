Geen beste Vlaamse acteur en actrice meer: Ensors worden genderneutraal

Wat verandert er concreet?

De categorieën beste acteur en beste actrice worden geschrapt: er komt een prijs voor beste acteerprestatie in een hoofdrol en een voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol. Beide prijzen worden wel nog apart uitgereikt voor film en televisie. Voor elk van deze categorieën worden vijf acteerprestaties (M/V/X) genomineerd. Bijrollen werden tot nu toe niet bekroond. Het aantal prijzen blijft dus gelijk.

Vanwaar deze aanpassing?

De hervorming van de Vlaamse acteursprijzen gebeurde in overleg met de Acteursgilde. “Acteren is een kunstvorm, geen sportdiscipline. Onderscheid naar gender lijkt ons niet meer van deze tijd”, zegt Michaël Pas, voorzitter en woordvoerder van de Acteursgilde, aan VRT NWS.

Is Vlaanderen hiermee een pionier?

Neen. De Ensors volgen het voorbeeld van het Filmfestival van Berlijn en de Gouden Kalveren in Nederland. In Berlijn, waar dit jaar voor het eerst genderneutrale acteerprijzen werden uitgereikt, ging de prijs zowel in de categorie beste hoofdrol als beste bijrol naar een vrouw.