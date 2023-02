Nieuws Eurovisiesongfestival

Geen ‘anarchy in Liverpool’: John Lydon gaat niet naar het Eurovisiesonfestival voor Ierland

Beeld Photo News/Ian West/PA Wire URN:70590710

Dan toch geen anarchy in Liverpool. De poging van John Lydon, ook gekend als Sex Pistols-frontman Johnny Rotten, om voor Ierland mee te doen aan het Eurovisiesongfestival is gestrand in de preselecties. Zijn band Public Image Ltd (PiL) en hun nummer ‘Hawaii’ moest het onderspit delven tegen de jonkies van Wild Youth. Die band trekt in mei naar Liverpool met ‘We Are One’.