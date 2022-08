Geen abortus voor 16-jarig zwanger meisje uit Florida: ‘Niet volwassen genoeg’

Abortus is in Florida mogelijk tot 18 weken zwangerschap, mits akkoord van de rechter. Bij minderjarigen is bovendien de toestemming van een ouder of voogd vereist. Zonder die toestemming staat de rechter slechts zeer uitzonderlijk een abortus toe. Een voorwaarde is dan dat de minderjarige ‘volwassen genoeg’ wordt geacht om deze beslissing te nemen.

Jane Doe 22-B, zoals het 16-jarige meisje door het gerecht wordt genoemd, diende na ongeveer 10 weken zwangerschap een verzoek tot abortus in. Ze heeft geen ouders meer en woont bij een familielid. Volgens haar verzoekschrift is haar verzorger het eens met haar besluit.

De rechter hield hier geen rekening mee en stond abortus niet toe. Het meisje heeft “niet met duidelijk en overtuigend bewijs aangetoond dat ze volwassen genoeg is om te beslissen of ze haar zwangerschap wil beëindigen”, klinkt het in het vonnis. Een rechter in beroep heeft dat vonnis deze week bevestigd.

Zelf heeft het meisje in haar verzoekschrift net aangegeven dat ze niet volwassen genoeg is om voor een kind te zorgen. Ze verklaarde dat ze geen werk heeft, nog naar school gaat en dat de vader van de baby niet voor het kind wil zorgen. In een persoonlijk gesprek met de rechter gaf ze aan niet klaar te zijn voor de “emotionele, fysieke en financiële verantwoordelijkheid die het opvoeden van een kind met zich meebrengt”.

‘Verontrustend’

Volgens Stephanie Loraine Piñeiro, directeur van het abortusfonds Florida Access Network, gaat het om een “arbitraire beslissing” van de rechter. “In dit geval besliste de rechter dat de minderjarige niet in staat is te begrijpen wat het betekent om haar zwangerschap te beëindigen, maar wel om een ouder te worden”, zegt Piñeiro aan CNN.

“Wat zo verontrustend is aan deze zaak is dat het meisje geen ouders meer heeft en een trauma heeft opgelopen”, zegt gepensioneerd kinderwelzijnsrechter Jeri B. Cohen aan Miami Herald. “Ze loopt nu het risico opnieuw getraumatiseerd te worden omdat ze gedwongen wordt een kind te baren dat ze niet wil en ook niet kan betalen.”

Het vonnis laat Jane Doe 22-B wel nog een uitweg. De rechter schreef dat het meisje “op een later moment in staat kan zijn om haar verzoek adequaat te verwoorden”, waarna de rechtbank haar beslissing opnieuw kan evalueren.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwierp in juni het arrest Roe vs. Wade uit 1973, waardoor abortus niet langer grondwettelijk toegestaan is. Staten kunnen nu afzonderlijk bepalen of ze abortus al dan niet toelaten. Dat leidde al tot schrijnende toestanden, zoals in Ohio, waar een 10-jarig meisje dat het slachtoffer werd van verkrachting niet in aanmerking kwam voor abortus.