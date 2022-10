‘Geen aanwijzingen van doofpotoperatie’ in verkrachtingszaak KU Leuven, volgens regeringscommissaris

De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement hield woensdag een extra zitting achter gesloten deuren. Het onderwerp van gesprek was het verslag van de regeringscommissaris bij de KU Leuven over misbruik door een professor, die in 2016 een studente verkracht heeft. Pas twee jaar later werd een officiële klacht ingediend en vorige week werd F.D. veroordeeld.

De regeringscommissaris bevestigt de versie die de KU Leuven de afgelopen dagen gaf: het slachtoffer wilde in 2016 en 2017 nog niet dat er naar de politie gegaan werd. Daarna hebben het parket en de onderzoeksrechter herhaaldelijk aan de universiteit gevraagd om te wachten met acties tegenover de professor, om die niet te alarmeren en noodzakelijke onderzoeksmaatregelen niet te doorkruisen.

“De KU Leuven drong herhaaldelijk aan - minstens maandelijks - om wel te kunnen optreden en haar verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid op de campus te kunnen nemen”, zo staat te lezen in het verslag. De regeringscommissaris zegt dat hij daar bewijs van gezien heeft. Hij benadrukt dat de bescherming van het slachtoffer een rode draad was in dit dossier. Het slachtoffer wilde media-aandacht vermijden en de universiteit heeft alles gedaan wat kon en mocht volgens het slachtoffer.

Nu F.D. veroordeeld is en de informatie uit het gerechtelijk onderzoek beschikbaar is, wil de universiteit haar eigen tuchtprocedure afronden.