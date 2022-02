Geel, oranje of rood: in deze fase bevindt de Belgische coronabarometer zich momenteel

De barometer is gebaseerd op twee parameters: zowel de dagelijkse ziekenhuisopnames wegens Covid-19, als het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg met een Covid-19-infectie zijn van tel. Bovendien moet ook de trend in de juiste - dalende - richting gaan om te kunnen versoepelen. Op onderstaande grafieken ziet u waar we vandaag staan, terwijl de curve aangeeft of de trend stijgend of dalend is.

Tegelijkertijd maakte premier Alexander De Croo (Open Vld) bij de presentatie van de barometer meteen duidelijk dat die geen automatisme is: het is niet omdat een bepaalde drempel nog niet overschreden is, dat versoepelingen niet zouden kunnen. Het Overlegcomité houdt ook andere cijfers in het achterhoofd en kan bijvoorbeeld beslissen om vroeger te schakelen, ook al zijn beide drempels nog niet gepasseerd. De barometer dient vooral om de politici en experten een bepaald houvast te geven.