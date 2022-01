Geeft VRT Average Rob een échte kans, of blijft het bij uitgerekte sketches?

Geen journalistiek fenomeen wordt zo terecht geminacht als het wipstuk. De schrijver schrijft het niet graag, de lezer leest het niet graag, zelfs de opdrachtgever geeft er niet graag de opdracht toe. De schimmigste, bacterieel heikelste contactadvertentie wordt op een redactievloer met meer egards behandeld.

Een wipstuk is een artikel waarvan nog voor het schrijven is geweten dat het in de loop van de avond zal worden vervangen door een ander, uitgebreider, béter stuk. Ministers die maar niet lijken te willen stoppen met vergaderen? Een late voetbalmatch waarvan we niet zeker weten of het verslag wel op tijd binnenloopt? Zet al maar een wipstuk klaar. De drukpers heeft geen tijd voor laatkomers.

Zo’n ding wordt houtje-touwtje in elkaar geflanst, een eindredacteur wrijft er eens met een ooglid aan, waarna een lay-outman het van een afstand op de pagina gooit. Maar de lezer is geïnformeerd, daar gaat het om. Het artikel gaat mee in een aantal eerste edities of belandt ergens in een hoekje van de site. En legt er zich te sterven.

Op VRT NU vind je heel wat wipstukken – of hoe het tv-equivalent van zo’n krantenparia ook moge heten – zeker als ze als ‘VRT NU Original’ worden bestempeld. Zo tref je er Match, een rond Average Rob Van Impe opgebouwde remake van een Noorse reeks waarbij alle gebeurtenissen van duiding worden voorzien door twee commentatoren, naar die aloude theaterwet ‘tell, don’t show’. Geen onaardige vondst voor een sketch, maar niet aardig genoeg om er tien afleveringen van een kwartier aan te wijden.

Hoekjesvoer.

Van Impe is bijzonder populair op het internet – wat hem siert, hij heeft immers zijn publiek helemaal zelf afgedwongen en is kijkend Vlaanderen niet, zoals een aantal andere jonge BV’s, kunstmatig opgedrongen tot genoeg mensen zijn naam herkenden om de steunwieltjes ervan af te halen – en dus móést de VRT wel iets doen om zich met hem te associëren voor hij op een ander ging. Het siert des staatszenders bazen op hun beurt dat ze de ogen openhouden voor jong talent en remakemogelijkheden.

Maar doe er dan ook iets mee. Het lijkt alsof de openbare omroep het idee belangrijker vindt dan de uitwerking. Dat hele VRT NU alleen al. Voor wie is dat dé plek om programma’s te bekijken? Moet dat werkelijk wedijveren met de Netflixen – of lokaler: Streamzen, met HBO! – van deze wereld, of blijft het bij een ietwat tegenvallend pleegzusje voor de klassieke tv-kanalen Eén, Canvas en Ketnet? Geeft de VRT Van Impe een échte kans, met een écht programma, of blijft het bij tien tot een kwartier uitgerekte sketches? Ga voluit! Goed of slecht, als het maar niet middelmatig is.

Maar Match gaat mee. In een hoekje van de site. In afwachting van ander, uitgebreider. Beter.

Match, nog tot 25 december 2022 op VRT NU.