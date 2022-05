Geef ons een kleinkind of 620.000 euro: Indiaas koppel klaagt zoon aan

Sanjeev (61) en Sadhana Prasad (57) redeneren dat ze al hun spaarcenten hebben geïnvesteerd in de opvoeding en opleiding van hun zoon. Volgens de Times of India betaalden de ouders 63.000 euro, zodat hun zoon in de Verenigde Staten een opleiding tot piloot kon genieten. Hij keerde echter zonder job terug naar India, en was vervolgens nog twee jaar financieel afhankelijk van zijn ouders. Daarnaast betaalden ze ook onder meer zijn huwelijksreceptie in een vijfsterrenhotel en zijn huwelijksreis.

“Mijn zoon is nu al zes jaar getrouwd, en nog steeds zijn ze niet van plan een baby op de wereld te zetten”, schreef het koppel in hun verzoekschrift, dat vorige week werd ingediend in de Noord-Indiase staat Uttarakhand. “Als we een kleinkind hadden om tijd mee door te brengen, zou de pijn dragelijker zijn.”

De ouders klagen ook over de lening die ze moesten aangaan om hun huis te bouwen, waardoor ze nu financiële moeilijkheden ondervinden. “Mentaal is het ook zwaar, omdat we alleen wonen.” Wat hun zoon en zijn vrouw hiervan vinden, is niet bekend.

Volgens de advocaat van het koppel, Arvind Kumar, zal het verzoekschrift op 17 mei behandeld worden.