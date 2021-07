Gedood, in stukken gezaagd en opgestookt: vandaag start proces rond ‘kettingzaagmoord’

Vandaag staan vier verdachten voor de rechtbank in Breda voor de ‘kettingzaagmoord’ op loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint (Antwerpen). Hij werd in de val gelokt bij een afspraak met een Nederlandse prostituee.

De twee volwassen zonen (nu 26 en 29) van Johan van der Heyden doorbreken op 4 december 2019 het stilzwijgen in een tv-uitzending van Faroek . “Wij willen weten wat er met ons ‘vokke’ is gebeurd”, zeggen de zonen. Hun vader is dan al een half jaar vermist.

Op zondagavond 2 juni 2019 vertrekt Johan Van der Heyden ’s avonds zogezegd voor een dringende herstelling bij een kennis. In werkelijkheid rijdt hij naar de woning van prostituee Wanda V.R. (41) in Zoersel bij wie hij al lang klant is. Die zondagavond is Wanda Van R. niet alleen. Ook haar ex-partner Nicky S. is er, samen met zijn vriendin Edna (41) en haar dochter Cheyenne (20). De bende heeft het plan opgevat om Van der Heyden af te persen, want volgens Wanda Van R. heeft de loodgieter flink wat spaargeld verzameld. Wanda Van R. bedwelmt Johan Van der Heyden met slaappillen en vloeibare xtc.

Over wat er daarna gebeurde lopen de versies tussen Nicky S. en de drie vrouwen uiteen. Volgens de openbare aanklager is Nicky S. als hoofdverdachte verantwoordelijk voor de moord. Hij heeft het slachtoffer in Zoersel gefolterd en gruwelijk toegetakeld om hem geld af te persen.

De vier verdachten rollen de mishandelde Van der Heyden meer dood dan levend in een tapijt en ontvoeren hem op maandag 3 juni in zijn eigen loodgietersbus naar het woonwagenkamp in Steenbergen, bij Roosendaal. De politiecamera’s aan de grensovergang in Zandvliet filmen niet enkel de witte bestelwagen, maar ook de auto’s van Edna W. en Wanda Van R. De beelden zetten Antwerpse en Nederlandse speurders op het spoor naar het woonwagenkamp.

De camera's op de grensovergang in Zandvliet filmt niet enkel de bestelwagen van Johan Van der Heyden maar ook de twee auto's van de verdachten die er net voor en achter rijden. Beeld VTM

Wat zich daar de dagen nadien afspeelt, is bij de beesten af. Mogelijk is Johan Van der Heyden in zijn bestelwagen verder tot de dood gemarteld. Daarna heeft Nicky S. het stoffelijke overschot met een motorzaag aan stukken gereten en verbrand in een olievat. De resten zijn vermengd met cement in een betonkuip gegoten en die kuip is gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal.

Nicky S. en Wanda Van R. verschijnen vanmorgen aangehouden voor de rechtbank in Breda. De twee andere verdachten Edna V. (41) en haar dochter Cheyenne (20) zijn na enkele maanden voorarrest op vrije voeten. De beschuldigingen gaan van moord ofwel doodslag (zonder voorbedachte rade), ontvoering, poging tot afpersing en diefstal met geweld met de dood tot gevolg en het wegmaken van een stoffelijk overschot. Voor hoofdverdachte Nicky S. kan de straf oplopen tot 30 jaar (bij moord) en 20 jaar (doodslag met verzwarende omstandigheden). Het moordproces wordt gevoerd voor drie beroepsrechters, zonder een volksjury, en zal de hele week in beslag nemen.