Gedaan met subsidies om te leren cryptobeleggen: overheid verstrengt financiële steun voor opleidingen kmo’s

Wie wil leren beleggen in cryptomunten, krijgt daarvoor vanaf volgend jaar niet langer een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Ondernemers die daarvoor een opleiding willen volgen bij opleidingscentrum Syntra, kunnen daar nu via de zogenoemde kmo-portefeuille financiële steun voor krijgen, klaagde Vlaams parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) onlangs aan. De Vlaamse regering wil dat instrument vanaf januari 2023 gerichter inzetten.

KMO’s kunnen via de kmo-portefeuille een deel van de kosten voor opleidingen en advies terugbetaald krijgen. Voor kleine ondernemingen is dat 30 procent, voor middelgrote 20 procent, met 7.500 euro als maximaal bedrag. In totaal werd in 2021 voor 43,5 miljoen aan opleidingen en advies gesubsidieerd.

Vanaf januari 2023 zal dat enkel nog voor opleidingen rond opgelijste ‘toekomstgerichte thema’s’ kunnen, zoals bedrijfsstrategie, digitalisering en duurzaamheid.

Daarnaast moet een kwaliteitskamer met deskundigen uit de ondernemers- en wetenschappelijke wereld toezien op inhoudelijke kwaliteit. Wat de openbare orde of volksgezondheid bedreigt en in strijd is met ‘algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten’, komt niet langer in aanmerking voor subsidie.

Experts stelden eerder al de subsidiëring van allerlei pseudowetenschappelijke opleidingen aan de kaak. Vorig jaar schrapte de Vlaamse overheid al opleidingen in onder meer bachbloesemtherapie en astrologie.

“We willen paal en perk stellen aan recreatieve en esoterische opleidingen”, zegt Vlaams minister van Economie Jo Brouns. “Het kan niet de bedoeling zijn ondernemers aan te leren hoe ze in cryptomunten moeten investeren.”