Gedaan met op straat parkeren in Antwerpen, hogere spaarrente en andere veranderingen die ingaan op 1 augustus

BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Beobank verhogen spaarrente

Grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC en ING verhogen op 1 augustus de rente op spaarrekeningen. Ook de kleinere Beobank doet mee.

Bij BNP Paribas Fortis gaat de basisrente van de gewone spaarrekening omhoog van 0,15 naar 0,25 procent, en de getrouwheidspremie stijgt van 0,10 naar 0,25 procent. Op de ‘Plus’-spaarrekening van Fortis is de stijging van de rente iets sterker: de basisrente blijft op 0,50 procent liggen, maar de getrouwheidspremie stijgt tot 1 procent. Die spaarrekening is beperkt tot maximaal 100.000 euro. Ook Fortis-dochters Fintro en Hello bank! bieden die spaarrekening aan.

KBC biedt zijn klanten vanaf augustus op gewone spaarboekjes een basisrente en een getrouwheidspremie van telkens 0,45 procent aan. De totale rente gaat zo van 0,60 procent naar 0,90 procent. ‘Start2Save’-rekeningen brengen meer op (1,50 procent), maar klanten kunnen er maximaal 500 euro per maand op storten.

In de loop van juli kondigde ook ING als laatste van de grootbanken een renteverhoging aan. De basisrente op de ‘ING Spaarrekening’ stijgt van 0,35 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie stijgt naar 1,05 procent. Bij ‘ING Tempo Sparen’ (maximaal 500 euro per maand) gaat de rente sterker de hoogte in: de basisrente stijgt van 0,70 procent naar 0,75 procent en de getrouwheidspremie naar 1,50 procent. Samen is dat 2,25 procent. ING-klanten die nog een oude spaarrekening hebben, blijven achter met een lagere vergoeding: de basisrente stijgt van 0,40 naar 0,55 procent en de getrouwheidspremie naar 0,15 procent.

Bij Beobank gaat de basisrentevoet op de klassieke spaarrekening tot slot van 0,30 procent naar 0,45 procent. De getrouwheidspremie op die rekening springt naar 0,45 procent.

Niet meer op straat parkeren in Antwerpen

Het nieuwe parkeerbeleid in Antwerpen treedt vanaf 1 augustus in werking. De belangrijkste wijziging is dat bezoekers nog nauwelijks op straat zullen kunnen parkeren in de binnenstad. Zo wordt de zone tussen de Leien en Scheldekaaien grotendeels voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders.

Het nieuwe beleid moet onder meer helpen om toeristen in de richting van de parkeergebouwen en ondergrondse parkeergarages te sturen. Dat moet ervoor zorgen dat het stadscentrum leefbaarder wordt en dat er minder bezoekers blijven rondrijden op zoek naar een parkeerplaats. “Zowat een derde van de parkeerplaatsen in de straat wordt momenteel ingenomen door bezoekers, en dat zorgt voor een te grote parkeerdruk”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

De traditionele automaten waar je kan betalen voor een parkeerplaats zullen verdwijnen, en ook op parkeerapps zal je je auto niet meer als bezoeker kunnen registreren. Er gelden wel uitzonderingen voor zorgverleners, ondernemers en personen met een handicap. Bewoners zullen een ‘bezoekerspas’ kunnen aanvragen.

Beeld Klaas De Scheirder

Zwitsers wegenvignet online kopen

Het wegenvignet voor Zwitserland kan vanaf 1 augustus ook online worden gekocht. Het vignet is niet gekoppeld aan een voertuig, maar aan de nummerplaat. “Die oplossing is voordelig voor wie rondrijdt met verwisselbare nummerplaten en voor wie in de loop van het jaar een nieuwe auto koopt”, laat de Zwitserse regering weten. Ook buitenlandse auto’s die de Zwitserse snelwegen gebruiken, moeten zo’n vignet hebben.

Via vignetteswitzerland.com kunnen automobilisten het nieuwe e-vignet aankopen. Net zoals het traditionele vignet, dat achteraan de voorruit wordt gekleefd, zal ook het e-vignet 40 Zwitserse frank (ongeveer 42,5 euro) kosten. Het vignet is veertien maanden geldig, van 1 december van het voorgaande jaar tot eind januari van het jaar erop.

Het traditionele en het elektronische vignet zullen in eerste instantie naast elkaar kunnen worden gebruikt. De Zwitserse regering is van plan om de sticker af te schaffen zodra die minder dan 10 procent van alle verkochte vignetten uitmaakt.

Beeld Shutterstock

Meer brilglazen terugbetaald door Riziv

Vanaf 1 augustus komen meer brilglazen in aanmerking voor terugbetaling door de ziekteverzekering. Op jaarbasis zal het Riziv zo voor ruim 10.000 meer mensen brilglazen kunnen terugbetalen. De brilsterkte die voor een betere tussenkomst in aanmerking komt, wordt naar 7,00 verlaagd.

“Wie een bril nodig heeft, moet die ook kunnen betalen”, vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “We verlaagden de drempel voor terugbetaling al een eerste keer in 2021. Nu doen we dat opnieuw. Ook volgend jaar moet de drempel verder naar beneden. Een goed zicht moet evident zijn voor iedereen.”

De dioptriedrempel (dioptrie is de sterkte-eenheid van het glas) voor terugbetaling werd eind 2021 al verlaagd naar 7,75 voor de leeftijdsgroep 18-65. Vanaf 1 augustus ligt de drempel op 7,00. Voor kinderen jonger dan 18 worden brilglazen al terugbetaald vanaf 0,00 dioptrie. Voor 65-plussers kunnen multifocale brilglazen al worden terugbetaald vanaf een dioptrie van 4,25.

Enkel erkende opticiens kunnen de brilglazen voorschrijven en afleveren. Het gaat om een volledige terugbetaling voor mensen zonder voorkeursregeling bij een geconventioneerde opticien en voor mensen met voorkeursregeling bij een (geconventioneerde of niet-geconventioneerde) opticien. De terugbetaling zonder voorkeursregeling bij een niet-geconventioneerde opticien is 75 procent.