Gedaan met de onduidelijkheid: zo zitten de nieuwe registratierechten in elkaar

De hervorming van de registratierechten was een van de blikvangers in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Voor de enige woning daalt het tarief van 6 naar 3 procent. Voor wie opteert voor een grondige energetische investering zakt het tarief zelfs naar 1 procent. Tegelijk gaat het tarief voor wie een tweede (of meer) woningen aankoopt van 10 naar 12 procent.

Startdatum

De hervorming zou ingaan op 1 januari 2022. Maar onmiddellijk rees de vraag welke datum daarbij zou gebruikt worden als ijkpunt, de datum van het compromis of de datum van het verlijden van de akte? Bij de notarissen stond de telefoon de voorbije weken roodgloeiend. Om de zaken juridisch helder te krijgen, heeft minister van Financiën Matthias Diependaele de regels en termijnen nu verankerd. Volgens de N-VA-minister is de uitgewerkte regeling "in het voordeel van de belastingbetaler".

• Concreet zal voor de verlaging van de registratierechten van de enige woning naar 3 procent gewerkt worden met de datum van de akte. “Vlamingen die al een compromis tekenden voor een enige woning in 2021 en waarvan de akte verlijdt in 2022 zullen toch genieten van de verlaagde registratierechten van 3 of 1 procent (bij een ingrijpende energetische renovatie), de aktedatum is het ijkpunt”, legt Diependaele uit.

• Voor wie in een bijkomende woning heeft geïnvesteerd, wordt gekeken naar de compromisdatum. Voor hen blijft het tarief op 10 in plaats van 12 procent, ook als het compromis in 2021 is getekend maar de akte pas verlijdt in 2022.

Termijn voor verkopen

De regering heeft ook beslist om de termijn voor het verkopen van een woning te verlengen. Voorlopig kunnen kopers enkel genieten van het verlaagde tarief als ze hun huidige woning binnen het jaar verkopen. De regering trekt dat nu op naar twee jaar. “Als overheid geven we nu twee jaar de tijd aan kopers om de voormalige woning te verkopen, een termijn die gelijkloopt met het overbruggingskrediet dat in veel gevallen zal worden afgesloten”, aldus Diependaele.

Extra korting

Tot slot komt er ook een extra korting bij de aankoop van een bescheiden woning. Concreet zullen meer woningen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de registratierechten.

Diependaele: "De aankoopsom wordt met 20.000 euro opgetrokken. Woningen in kernsteden die in aanmerking komen verhogen we van 220.000 naar 240.000 euro en voor woningen in andere gemeenten van 200.000 naar 220.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro.”