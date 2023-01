Gebruik mobiele telefoons blijft zwakke plek Russen: bellen kan leiden tot Himars-raketaanval

Het is een dodelijke combinatie: het trefzekere Amerikaanse raketsysteem Himars plus de afluisterpraktijken van het Oekraïense leger en de spionagedienst SBU. De Oekraïners luisteren al vanaf de eerste oorlogsdag Russische soldaten af. Maar zondag had deze militaire blunder van de Russen catastrofale gevolgen.

Tenminste, dat beweerde Moskou woensdag. Het Oekraïense leger kon honderden Russische militairen, gelegerd in een schoolgebouw in de regio Donetsk, onder vuur nemen doordat die ondanks het verbod toch met hun mobiele telefoons naar huis hadden gebeld. “Dit stelde de vijand in staat om de coördinaten van de locatie van de soldaten te bepalen voor een raketaanval”, aldus het Russische ministerie van Defensie in een opvallend openhartige verklaring.

In mum van tijd hadden de Oekraïners een van hun 38 Himars-raketsystemen in stelling gebracht om een salvo van zes raketten af te vuren. Vanaf zo’n 90 kilometer worden de raketten via gps naar het doel geleid. Volgens de Russen troffen vier raketten, die op 3 tot 5 meter van het doelwit kunnen inslaan, doel en konden twee worden neergehaald. Rusland zegt dat 89 soldaten werden gedood, Oekraïne beweert dat zo’n vierhonderd militairen zijn omgekomen.

Weapons and Systems given to Ukraine🇺🇦 that changed the war

Javelins- 2020

Stingers- February

Star Streak- March

M777 Howitzers- April

Brimstone and Harpoons- May

HIMARS and M270s- June

HARM- July

IRIS-T- October

NASAMS- November

Patriot- December (Pledged)

Predictions for 2023?? pic.twitter.com/x1VxTn7XA9 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 28 december 2022

Schuld afschuiven

Het is heel goed mogelijk dat het Kremlin, dat sinds de aanval flink onder vuur ligt, met deze lezing probeert de schuld van het drama af te schuiven op de telefonerende militairen. Het is niet de eerste keer dat het gebruik van mobiele telefoons het invasieleger parten speelt. Al in de eerste dagen van de oorlog bleek dat de Russen hun communicatie niet op orde hadden.

Eenheden namen hun toevlucht tot onbeveiligde radioverbindingen omdat de apparatuur waarmee ze de oorlog in werden gestuurd, niet deugde. Tot grote verbazing van de Oekraïners maakten de Russische soldaten ook op grote schaal gebruik van hun mobieltjes om zich bij familie en vrienden te beklagen over gebrek aan eten, de slechte uitrusting en hun incapabele commandanten. Met grote regelmaat brengen het Oekraïense leger en de SBU afgeluisterde gesprekken naar buiten om Moskou in verlegenheid te brengen.

Vorige maand bleek opnieuw hoe het gebruik van mobiele telefoons de Russische operaties al in de eerste weken van de invasie in gevaar hadden gebracht. Via talloze afgeluisterde gesprekken en zelfs TikTok-video’s, zo meldde de The New York Times in een reconstructie van de talloze Russische militaire blunders, wist Kiev een Tsjetsjeense eenheid te ontdekken.

Zo’n veertig minuten nadat een van de soldaten een video op TikTok had geplaatst, werd hun basis gevonden, vlakbij het Hostomel-vliegveld nabij Kiev. Niet lang daarna vuurden de Oekraïners drie Tochka-raketten af op de Tsjetsjenen.

🇺🇦 Moscow has blamed the prohibited use of mobile phones by its own soliders for a deadly Ukrainian Himars attack that it said killed 89 troops, raising the reported death toll significantly.

Follow our Ukraine liveblog for more ⤵️https://t.co/7O2KRFwEQV pic.twitter.com/HBVPsrGAab — Telegraph World News (@TelegraphWorld) 4 januari 2023

Russen in paniek

Kiev moest in die weken snel alle zeilen bijzetten omdat politie-eenheden, die normaal criminelen afluisterden, een stijging zagen van het gebruik van buitenlandse mobieltjes in het grensgebied met Wit-Rusland. Het bleken Russische soldaten te zijn die oprukten naar Kiev.

“We luisterden naar de Russische soldaten die in paniek raakten en hun vrienden en familieleden belden”, zegt een functionaris die toezicht houdt op het onderscheppen van de gesprekken in The New York Times. “Ze gebruikten gewone telefoons voor beslissingen over de verdere stappen die ze namen. Wij zagen waar de vijand was.” De informatie werd doorgespeeld aan het leger dat de kilometerslange Russische kolonne in hinderlagen lokte.

Oekraïne beschikte toen niet over de Himars om de Russen met grote precisie te raken. De eerste Himars-batterij verscheen in juni op het slagveld. Binnen enkele maanden slaagden de Oekraïners erin om zo’n vierhonderd belangrijke Russische doelwitten te vernietigen, zoals munitie-en benzinedepots. Hoeveel van deze locaties konden worden gevonden met behulp van afgeluisterde gesprekken, wil Kiev niet zeggen.

Ready Aim Fire



📷Nicole Tung pic.twitter.com/hcybD752kM — Defense of Ukraine (@DefenceU) 2 januari 2023

Angst voor Himars

Het leger gebruikt ook verkenningsdrones om de Russen te bespioneren. Ook is het geen groot geheim dat de VS, die met satellieten, drones en spionagevliegtuigen het strijdgebied in de gaten houden, cruciale informatie over de Russische bewegingen doorspelen aan Kiev.

Het Oekraïense leger gebruikte woensdag de angst onder de Russische soldaten voor een nieuwe Himars-aanval om ze aan te moedigen de coördinaten van opslagplaatsen met militair materieel en hoofdkwartieren door te spelen aan Kiev. “Ik ben jouw kans om levend naar huis terug te keren”, zegt een Oekraïense soldaat in een video, terwijl achter hem Himars-raketten worden afgevuurd. “Geef mij de coördinaten en in ruil daarvoor zal ik jullie niet aanvallen. Je kunt zo jouw leven en dat van je vrienden redden.”

Soms hoeven de Oekraïners geen enkele moeite te doen om de Russen op te sporen. Dan is een vluchtige blik op Telegram genoeg. Zo wist Kiev in augustus met de Himars een onderkomen van Wagner-huurlingen in Popasna met de grond gelijk te maken. Op een foto die een bezoekende Russische propagandist op Telegram had geplaatst, kon de Oekraïense legerleiding op een naambord gewoon het adres zien van het gebouw.