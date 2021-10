Gearresteerde jongeman met airsoftgeweer heeft al jaren mentale problemen: ‘We smeekten al meermaals om hulp’

Scholen zijn ontruimd, openbare gebouwen gesloten en met man en macht is gezocht naar een potentieel gewapende man. De politie vatte uiteindelijk een 18-jarige met een airsoftwapen. Volgens zijn ouders kampt hij met mentale problemen, maar krijgen ze daarvoor geen gehoor.

Donderdagochtend ontstond grote ongerustheid op hogeschool Vives in Kortrijk. De politie kreeg rond 8.45 uur een oproep over een man op de bus met iets dat leek op een vuurwapen. Volgens Vives-directeur Joris Hindryckx zei de verdachte op de bus iets tegen een van zijn studenten. “Hij zei ‘iets te zullen aanrichten’ in onze hogeschool. Daarna stapte hij af aan de campus.”

Alle studenten van campus Kortrijk moesten in hun klaslokalen blijven terwijl de politie zwaarbewapend de gebouwen doorzocht en hen naar buiten begeleidde. Ook in Waregem sloten alle scholen en openbare gebouwen na berichten dat de verdachte zich naar daar verplaatst zou hebben.

Airsoftwapen

In de namiddag is met man en macht gezocht naar de verdachte in Avelgem, waar hij uiteindelijk werd gevat bij een huiszoeking door speciale eenheden. Hij had een airsoftwapen bij zich - een replica van een vuurwapen, zeg maar, dat gas of een springveer gebruikt om plastic projectielen af te vuren. De 18-jarige was bekend bij politie en justitie.

Volgens het parket was er nooit sprake van een concrete dreiging met een vuurwapen, maar was de grote zoekactie evenmin overbodig. “Zulke meldingen kan je niet serieus genoeg nemen”, zei een parketwoordvoerder bij VTM Nieuws. “Ik denk dat de machtsontplooiing volledig terecht was.”

Mentale problemen

Volgens de ouders van de 18-jarige verdachte kampt hun zoon al enkele jaren met mentale problemen. Ze hebben naar eigen zeggen een lang traject met hun zoon afgelegd.

“Al meerdere malen smeekten we om hulp”, zegt zijn moeder. “Drie weken terug gingen we op een zaterdag om 23 uur met hem naar de spoedgevallen in Kortrijk. We hadden een brief bij van zijn advocaat, die schreef dat onze zoon tegen zichzelf moest worden beschermd. Zeven uur hebben we daar gewacht, om dan om zes uur wandelen te worden gestuurd. Geen plaats.”

Zwaarbewapende politie ging mee op zoek naar een potentiële verdachte. Beeld BELGA

Het AZ Groeninge in Kortrijk wil niet reageren op individuele dossiers, om het medisch geheim te respecteren, maar ziet zich door de uitspraken van de ouders genoodzaakt dat beeld bij te stellen. “Er is een opname voorgesteld, een observatie voor de nacht in het ziekenhuis, maar de patiënt en de moeder weigerden dat”, zegt Serge Vanderschueren, medisch directeur AZ Groeninge.

In dat geval ging het dus om een vrijwillige opname. Een collocatie, of gedwongen opname, is aan striktere regels verbonden. Het kan via een juridische procedure bij de vrederechter, die tien dagen heeft om te beslissen of zo’n collocatie nodig is. Maar het kan véél sneller gaan. “In de praktijk wordt deze spoedprocedure het vaakst gebruikt”, vertelt Frieda Matthys, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en professor psychiatrie (VUB). “Dan moet de persoon in kwestie een acuut gevaar vormen voor zichzelf of zijn omgeving. Ook moet er sprake zijn van een geestesziekte en mag er geen enkele andere optie zijn dan een gedwongen opname in een psychiatrische afdeling.”

Meerderjarig

Als minderjarige zou deze jongeman enkele keren geplaatst zijn in een jeugdinstelling, maar nu hij meerderjarig is, kan hij enkel vrijwillig worden opgenomen. Hij zou allang op de wachtlijst staan voor psychiatrie. “We zijn altijd bang geweest dat het fout zou lopen”, zegt zijn moeder. “We hebben het voorspeld. Wel, helaas is het vandaag zover.”

In de entourage van de jongen klinkt het dat de ouders inderdaad al bergen hebben proberen verzetten. “In zijn puberteit trok hij plots op met foute vrienden”, zegt een kennis. “Er volgden kleine stommiteiten. Beetje per beetje werd duidelijk dat hij drugs gebruikte. Marihuana.”

De moeder reageert opgelucht op de arrestatie van haar zoon. “Goed dat het op deze manier is geëindigd. Hopelijk wordt onze smeekbede nu gehoord.”