Gazpacho 2.0: fris soepje met komkommer en rivierkreeft

Wat heb je nodig:

2 stengels groene selder, grof gehakt

1 komkommer, in blokjes

20 takjes bieslook

10 muntblaadjes + extra om te garneren

100 g fetakaas

1 sneetje bruin brood

2 citroenen

250 ml groentebouillon

handvol rivierkreeftjes

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Doe de komkommer, selder, munt, bieslook en feta in een blender en mix fijn.

Stap 2: Verwijder de korsten van het brood. Scheur het brood in stukjes en doe samen met wat olijfolie, het sap van de helft van de citroenen en de bouillon in de blender, kruid met peper en zout en mix glad. Giet de soep in een schaal, dek af en zet minstens 1 uur in de koelkast.

Stap 3: Voeg als het nodig is nog wat citroensap toe voor het serveren en schep de soep dan in kommetjes. Verdeel er de rivierkreeftjes over en bedruppel met extra olijfolie.