Gault&Millau geeft restaurant van Tim Boury 18,5 op 20: wat is het recept van zijn succes?

In de recentste editie van restaurantgids Gault&Millau duikt naast vertrouwde namen als Peter Goossens en Nick Bril ook een nieuw talent op. Enkele maanden nadat hij zijn derde Michelin-ster heeft binnengehaald, krijgt het restaurant van Tim Boury een score van 18,5 op 20. Wat is het recept van zijn succes?

“Het succes van Tim Boury culmineert nu, maar hij timmert al lang aan de weg.” Culinair journalist en recensent Willem Asaert is weinig verbaasd wanneer hij hoort dat restaurant Boury in Roeselare een van de drie nieuwe zaken is die in de nieuwe editie van Gault&Millau een score van 18,5 op 20 toebedeeld krijgen. De West-Vlaamse chef mag zich daarmee tot de beste van het land rekenen, want enkel L’air du temps van Sang Hoon Degeimbre en Peter Goossens’ Hof van Cleve behalen een hogere score. Boury krijgt daarbij lof voor zijn keuken, waarbij puurheid centraal staat. Gerechten worden vaak dermate uitgepuurd dat er slechts drie of vier ingrediënten nodig zijn. “Zijn gerechten kunnen er daardoor misschien eenvoudig uitzien, maar er kruipt enorm veel werk in. Op technisch niveau is hij bijzonder sterk”, verduidelijk Asaert.

Boury’s huidige niveau is in de eerste plaats het resultaat van jarenlange inzet en toewijding. De slagerszoon volgde als puber al een koksopleiding aan de vermaarde hotelschool Ter Duinen, maar de meeste kennis deed hij pas later op. Tijdens zijn jarenlange stages in de keukens van sterrenchefs Sergio Herman en Pierre Wynants leerde hij zichzelf als kok én als mens kennen. “Slapen deed ik toen op een klein kamertje en vaak had ik geen warm water om me te wassen. Ik heb vaak op mijn tanden moeten bijten om de handdoek niet in de ring te gooien”, vertelde Boury over die periode in De Krant van West-Vlaanderen. Pas toen hij in 2010 het gevoel had sterk genoeg in zijn schoenen te staan, stampte hij een eigen zaak uit de grond.

Iedere chef met een vermelding in de gids van Gault&Millau kan koken, maar Boury onderscheidt zich volgens foodblogger Flip Dejaeghere met zijn oog voor detail. “Elk bord dat de keuken verlaat, wordt eerst door hem gecontroleerd. Je voelt de toewijding in elk gerecht en de smaken passen ongelooflijk goed bij elkaar.” In de zaal streeft zijn vrouw en medezaakvoerder eveneens naar excellentie. In juryrapporten is er lof voor de aandacht voor individuele gasten en de warmte die in de zaak heerst. “Een bezoek aan het restaurant is een echte beleving”, verduidelijkt Asaert. “Het is een performance die strak geregisseerd is, al heb je dat als klant niet door.”

Sterk merk

Opvallend is ook dat de chef er een punt van maakt om nieuwe talenten kansen te geven. Via de Boury Academy krijgen internationale chefs, sommeliers en zaalmedewerkers de kans om enkele maanden stage te lopen bij de sterrenzaak. Op die manier kan Boury mensen eerst laten groeien om ze daarna eventueel definitief aan zich te binden, al is de aanpak op logistiek en administratief niveau niet altijd eenvoudig. Zijn broer Ben, die economie studeerde aan de KU Leuven, steunt hem daarom bij het zakelijke aspect. Hij houdt zich onder meer bezig met de visa-aanvragen van internationale talenten en maakt van Boury ook een sterker merk.

Zo was er een samenwerking met Brussels Airlines en doet ook de drankenlijn Boury Bottled het erg goed. “Tim kan zich door de hulp van zijn team nog meer focussen op het creatieve en culinaire aspect van de zaak. De verhouding zit erg goed.”

Als kok is Boury ten slotte veeleisend, maar zijn persoonlijkheid beantwoordt niet aan het cliché van de chef als bullebak die zijn medewerkers uitscheldt. “Het heeft geen enkele zin om naar je personeel te brullen als iets misloopt”, vertelde hij daar eerder over in De Morgen. “Het harde beeld dat veel mensen van de gastronomische wereld hebben, is al lang niet meer accuraat.”

Die kalmte kan Boury de komende jaren mogelijk nog goed van pas komen, want extra sterren en hoge scores in restaurantgidsen leiden onvermijdelijk ook tot veeleisender gasten. Toch is Dejaeghere ervan overtuigd dat Boury die druk de baas kan en dat hij zich tot de beste chefs van België mag rekenen. “39 jaar oud zijn en zo’n hoge score halen: dat doen niet veel mensen in de wereld hem na.”