Gaten in telefoongegevens Trump op dag van bestorming parlement

De onderzoekers die willen weten wat Trump destijds deed, weten wel dat hij tijdens de cruciale uren van de aanval veel heeft getelefoneerd, aldus de krant. Maar ze hebben evenmin bewijs gevonden dat er met loggegevens is geknoeid. Het is algemeen bekend dat Trump vaak belde met zijn persoonlijke telefoon of die van vertrouwelingen of medewerkers. Volgens The New York Times maakte Trump er een gewoonte van registratie van communicatie te voorkomen.

Dat er maar weinig is gebeld via de officiële Witte Huis-telefoons vormt een groot obstakel voor de belangrijkste taak van het onderzoekspanel: in kaart brengen wat Trump achter gesloten deuren aan het doen was op cruciale momenten van de Capitool-bestorming door zijn aanhangers. De commissie wacht nog op materiaal van het Nationaal Archief en van telecombedrijven die opdracht hebben gekregen belgegevens van de privételefoon van Trump en zijn entourage over te dragen.

Met de bestorming wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De commissie van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden onderzoekt welke rol het Witte Huis speelde bij de rellen.

‘Mogelijk documenten door toiletten Witte Huis gespoeld’

Het is niet de eerste keer dat er klachten komen over de manier waarop Trump met documenten en verslagen om is gegaan tijdens zijn presidentschap. Een wet uit 1978 bepaalt dat alle Amerikaanse presidenten al hun e-mails, brieven en andere werkdocumenten naar het Amerikaans Nationaal Archief moeten sturen.

Volgens een nieuw te verschijnen boek van New York Times-journaliste Maggie Haberman, ‘Confidence Man’, werd het personeel van het Witte Huis regelmatig geconfronteerd met toiletten die verstopt raakten door propjes beschreven papier. Ze vermoeden dat Trump probeerde om verscheurde documenten door te spoelen, zo schrijft Haberman.

Trump heeft in een reactie het nieuws al afgedaan als “een vals verhaal” dat werd “verzonnen door een reporter”, met als doel “om een boek dat hoofdzakelijk uit fictie bestaat in de aandacht te brengen”.

De kwestie werpt in elk geval weer vragen op bij de manier waarop Trump als president omging met officiële documenten. Verschillende media hadden gisteren ook nog gemeld dat het Nationaal Archief (NARA) aan justitie heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar vijftien dozen met documenten die Trump na zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen naar Mar-a-Lago in Florida. De dozen zouden onder meer brieven bevatten van Trumps voorganger Barack Obama en van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Een week geleden had het Nationaal Archief ook al gemeld dat Trump sommige officiële documenten had verscheurd. Sommige van die stukken waren bij de overdacht aan het archief wel weer aan elkaar geplakt.