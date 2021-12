Gascentrale Vilvoorde heeft nog (water)kans

Vrijdagochtend is het zover. Dan buigt de regeringstop zich voor het eerst over het dossier van de kernuitstap. Een beslissing wordt nog niet verwacht. Daarvoor is het dossier te technisch, heeft het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) eerder deze week al laten weten.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft zich verzetten tegen de kernuitstap, maar hij lijkt zijn coalitiepartners niet mee te krijgen. Er is weinig animo voor een levensduurverlenging.

Verschillende bronnen melden dat in de regering het volgende voorstel rondgaat: Engie Electrabel krijgt nog enkele maanden om een vergunning te bemachtigen bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De beste weg hiervoor lijkt een nieuwe aanvraag, waarin de cijfers rond de stikstofuitstoot beter onderbouwd zijn. De kans dat dit lukt, is klein maar niet onbestaande.

Als de gascentrale in Vilvoorde een vergunning krijgt, dan lijkt de stroombevoorrading verzekerd. Als het niet lukt, dan kunnen andere energiebedrijven met plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales de plek van Vilvoorde straks innemen. De regels van het CRM - het nieuwe subsidiesysteem uitgewerkt door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), waar Vilvoorde vandaag deel van uitmaakt - staan toe om projecten die geen vergunning krijgen te lossen.

Al is het dan de vraag of die andere projecten wél een vergunning te pakken krijgen. Engie Electrabel meldt alvast dat het sowieso doorzet met de gascentrale in Vilvoorde. Hoe precies, dat zal het bedrijf “in de nabije toekomst” bekendmaken. De mogelijkheden worden onderzocht.

Binnen Open Vld, de partij van premier De Croo, wordt benadrukt dat eerst en vooral de nucleaire piste van tafel zou moeten. “Eigenlijk zouden we een levensduurverlenging van de jongste kerncentrales eerst heel duidelijk moeten afsluiten als onhaalbaar en/of onbetaalbaar”, luidt het. “Dan kalmeert het debat, is het duidelijk dat we verder moeten zonder kerncentrales en plaats je meteen de regio’s voor hun verantwoordelijkheid om de bevoorrading mee te verzekeren.”

Engie Electrabel heeft wel al meermaals laten verstaan dat een verlenging onhaalbaar is.