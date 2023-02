Gas- en elektriciteitsprijzen waren in meer dan een jaar niet meer zo laag: zo doet u er uw voordeel mee

Het is van december 2021 geleden dat de prijzen voor elektriciteit en gas nog zo laag waren. Hoe komt dat, hoe doet u er uw voordeel mee en is hiermee de daling definitief ingezet? ‘Het kan zeker interessant zijn om nu contracten te vergelijken.’

Hoe groot is de prijsdaling?

Wie nu een contract voor elektriciteit afsluit, betaalt bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh 1.413 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit schattingen van de verwachte jaarprijs door de Vlaamse energieregulator VREG. In september 2022, toen de prijzen piekten, was dat nog 3.256 euro.

Wie nu een gascontract afsluit, betaalt bij een gemiddeld verbruik van 17.000 kWh 1.942 euro per jaar. Dat is ruim 500 euro minder dan in januari, en een derde van de 5.954 euro in september 2022. Zowel voor gas als elektriciteit is het van december 2021 geleden dat de de verwachte factuur zo laag was.

Tegelijk blijven de prijzen abnormaal hoog. De verwachte jaarprijzen voor elektriciteit en gas liggen respectievelijk nog altijd 1,5 en 2,5 keer hoger dan begin 2021, toen het conflict in Oekraïne nog veraf was.

Hoe komt dat?

“De recordprijzen van vorig jaar hadden veel te maken met de vrees dat we niet genoeg gas zouden hebben om de winter door te komen”, zegt expert energiebeleid Moniek de Jong (UGent). “Nu dat toch gelukt is, geeft dat vertrouwen, met lagere prijzen tot gevolg.”

Dat we de winter zijn doorgekomen zonder dat het licht uitging, is volgens De Jong te wijten aan een combinatie van factoren. Zowel de industrie als de gezinnen hebben met succes hun gasverbruik verlaagd. Tegelijk heeft Europa massaal lng aangekocht, om de weggevallen Russische gasaanvoer op te vangen.

Het zat ook mee. In China deed het strenge covidbeleid de economie sputteren en de vraag naar gas dalen. En op een paar koudeprikken na, was het tot dusver een zachte winter. “Door een combinatie van de juiste maatregelen en geluk is het al bij al meegevallen”, aldus De Jong.

Kleine kanttekening: het licht bleef niet overal branden. “Landen als Pakistan en Bangladesh kampten met black-outs omdat ze niet kunnen opboksen tegen de prijzen die wij voor lng bieden”, zegt De Jong. “Zij grijpen daarom terug naar steenkool, wat slecht nieuws is voor het klimaat.”

Gaan de prijzen vanaf nu nog verder omlaag?

Het is niet gezegd dat hiermee definitief een dalende trend is ingezet. De komende maanden worden volgens De Jong cruciaal. De gasvoorraden moeten in het voorjaar opnieuw worden aangevuld. Maar inmiddels trekt de Chinese economie weer aan. Europa zal nu op de internationale lng-markt wél moeten concurreren met China.

Het valt ook af te wachten hoe Europese landen onderling met elkaar zullen concurreren. Bovendien kwam er vorig jaar rond deze tijd wel nog wat Russisch gas onze richting uit. De Nord Stream pijpleiding ging pas in september volledig dicht. “Dat maakt het allemaal toch een beetje spannend”, zegt De Jong. “Die concurrentiestrijd zal de prijzen later dit jaar bepalen. Nieuwe pieken zijn niet uitgesloten.”

Dat hoeven daarom geen pieken zoals in de zomer van 2022 te zijn, want De Jong acht de kans klein dat we nog eens dezelfde paniekreacties zullen zien. Bovendien hebben heel wat gezinnen nu ontdekt dat er met de thermostaat een paar graden lager ook te leven valt.

Tegelijk hoeven we niet meteen op de lage prijzen van twee jaar geleden te hopen. “Die keren niet meteen terug”, denkt De Jong. “De markt is door het wegvallen van het Russisch gas nu eenmaal veranderd.”

Zal het gasprijsplafond ons beschermen?

Sinds 15 februari 2023 is het Europese prijscorrectiemechanisme van kracht. Dat treedt in werking zodra de gasprijs op de toonaangevende TTF-groothandelsmarkt - die vandaag schommelt rond de 50 euro per megawattuur - drie dagen lang hoger ligt dan 180 euro per megawattuur, én wanneer tegelijk het prijsverschil met lng meer dan 35 euro bedraagt. Dan mogen er gedurende twintig dagen geen prijzen hoger dan 180 euro worden geboden. Dat moet consumenten beschermen tegen pieken zoals we die de voorbije zomer zagen.

Of dat zal lukken, is geen uitgemaakte zaak. “Komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang, dan wordt dat plafond losgelaten”, zegt De Jong. “En verschillende handelaars hebben al nagedacht over het omzeilen van het mechanisme, door niet via de TTF-markt te passeren. Er is dus geen garantie dat de prijzen laag zullen blijven.”

Wie profiteert, en moet u van contract veranderen?

Wie een variabel contract heeft, profiteert, zij het niet altijd even snel. “Sommige contracten herzien hun tarieven driemaandelijks”, zegt Laura Clays van Test-Aankoop. “Die mensen zullen pas vanaf 1 april minder betalen. Wie een maandelijks aangepast contract heeft, voelt de verlaging sneller.”

Clays wijst erop dat het bij verschillende grote leveranciers mogelijk is om op basis van uw meterstanden en wat u al aan voorschotten hebt betaald, uw voorschotten te laten verlagen. “Dit is een goed moment om die test eens te doen”, aldus Clays.

Loont het de moeite om nu een nieuw contract af te sluiten? “Hebt u vorig jaar in het voorjaar of de zomer een vast contract afgesloten, toen de prijzen hoger lagen, dan kan het zeker interessant zijn om nu contracten te vergelijken”, zegt Leen Vandezande (VREG). De VREG heeft recent een functionaliteit toegevoegd aan de V-test om dat makkelijker te maken. “U kan nu uw eigen contract toevoegen aan het overzicht”, zegt Vande Zande. “Zo ziet u meteen of een verandering loont, zonder dat u zelf nog moet rekenen.”