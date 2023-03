Gary Lineker keert terug als sportpresentator bij de BBC

“Gary is een gewaardeerd onderdeel van de BBC en ik weet hoeveel de BBC voor hem betekent. Ik kijk ernaar uit om hem komend weekend weer te zien presenteren”, aldus BBC-directeur Tim Davie in een verklaring. Lineker zal volgend weekend terugkeren in het programma Match of the Day. Zaterdag en zondag staan onder meer wedstrijden in de Engelse FA Cup op het programma. Lineker presenteert doorgaans de uitzendingen van deze bekerwedstrijden.

Lineker zelf reageert tevreden: “Na een aantal surrealistische dagen ben ik opgelucht dat we hier doorheen zijn gekomen”, klinkt het. “Ik presenteer al bijna drie decennia voor de BBC en kan niet wachten om zaterdag terug te keren in mijn vertrouwde stoel.”

Op zijn Twitter-account voegt hij er nog aan toe dat “hoe moeilijk de laatste dagen ook zijn geweest, dat niets in vergelijking je thuis te moeten ontvluchten voor vervolging of oorlog en hulp te moeten zoeken in een land ver weg”. Volgens hem blijft het Verenigd Koninkrijk “een land van in grote meerderheid tolerante, open en genereuze mensen”.

In de verklaring biedt Davie ook zijn excuses aan voor de “moeilijke tijd” die medewerkers, presentatoren en kijkers van de BBC de afgelopen dagen ervoeren. Hij erkent dat de ophef is ontstaan door de “grijze gebieden” van het socialmediabeleid van de BBC en kondigt aan dat er een onafhankelijk onderzoek zal worden ingesteld naar de bestaande richtlijnen over het gebruik van social media door BBC-personeel.

I have been presenting sport on the BBC for almost 3 decades and am immeasurably proud to work with the best and fairest broadcaster in the world. I cannot wait to get back in the MOTD chair on Saturday. 2/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 13 maart 2023

‘Onmetelijk wreed beleid’

Voormalig profvoetballer Gary Lineker omschreef het nieuwe asielbeleid van de Britse regering vorige week als een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930.”

De BBC liet weten dat zijn tweet een schending is van de richtlijnen. “Als het gaat om het leiden van onze voetbal- en sportverslaggeving is Gary ongeëvenaard. We hebben nooit gezegd dat Gary geen mening mag hebben over zaken die voor hem van belang zijn,” klonk het. Lineker mag zich volgens de BBC echter niet inlaten met “partijpolitieke kwesties of politieke controverses”.

Normaal presenteert Lineker het BBC-sportprogramma Match of the Day, maar door het voorval besliste de BBC om het dit weekend zonder de presentator te doen. Collega’s als Alex Scott en ex-voetballers Alan Shearer en Ian Wright waren het daar niet mee eens. Ze lieten weten dat ze ook niet zouden aanschuiven in de uitzending. Daardoor zag de programmering er dit weekend ook anders uit. Final Score en Football Focus, gepresenteerd door Alex Scott, werden niet uitgezonden. Match of the Day wel, maar dan zonder presentatie of analyse van de wedstrijden.