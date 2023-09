Gamen als keuzevak: ‘Ook op de arbeidsmarkt kan je er iets mee bereiken’

KTA Brugge pioniert met het keuzevak e-sport op de middelbare school. In de eerste les geen muisgeklik, maar een portie geschiedenis. ‘Hierdoor heb ik weer zin in school.’

“Wie heeft er allemaal van zijn ouders te horen gekregen: ‘Nog meer gamen? Daar ga je vast ver mee geraken.’” Van de tien jongeren in het e-sportlokaal in KTA Brugge steekt de helft voorzichtig de hand op. Lerares Liesbeth Last, zelf een fervent gamer, is vertrouwd met die bezorgde ouderlijke blik. Termen als ‘geweld’ of ‘verslaving’ zijn nooit ver weg, de ‘gamer’ is als stockfoto vereeuwigd in een duistere hoodie.

Onterecht, vindt KTA Brugge, dat er als (topsport)school bewust voor kiest leerlingen via een keuzevak de competitieve gamingwereld te leren kennen. Scholieren in de tweede en derde graad zullen zich drie lesuren per week in de splinternieuwe gamestoelen nestelen. Zo’n twintig leerlingen schreven zich in.

In het voorstellingsrondje wordt 1 septembergewijs al meteen uitgewisseld wie welk videospel verslindt. Tijdens deze eerste les zal er nochtans geen game gespeeld worden, de headsets blijven nog even steriel - meteen een eerste vooroordeel in de prullenmand. Gastdocent Thijs ‘jNoxx’ Bastiaens komt bevlogen de geschiedenis van gaming uit de doeken doen, van Pong tot big business.

Het behoeft weinig uitleg dat deze historie net iets meer boeit bij dit publiek dan pakweg een uiteenzetting over de (Contra)reformatie. “Het staat heel dicht bij onze leefwereld”, zegt Brian (14), die ervan droomt een professioneel gamer te worden. Hij is zelfs van school veranderd om dit keuzevak te kunnen volgen. “Op aanraden van mijn ouders, want op mijn vorige school had ik totaal geen motivatie meer. Door dit keuzevak heb ik er opnieuw zin in.”

Geld verdienen

Waren gamers ooit buitenbeentjes, dan gamet vandaag bijna iedereen. De eerste vraag die leerlingen hier steevast stellen, als ze hun schoollaptop voor het eerst openklappen, is de volgende: ‘Mogen we daar spelletjes op installeren?’

“Met dit keuzevak willen we het typische beeld van een gamer alleen op een kamertje doorbreken. Ook op de arbeidsmarkt valt er iets mee te bereiken”, zegt Kris Vandevoorde, technisch adviseur in KTA Brugge. Hij ziet nu al dat veel scholieren na een richting Arts & Design een enkeltje Kortrijk kopen, om aan hogeschool Howest games te leren ontwikkelen.

Mede dankzij partners is nagelnieuwe gaming-infrastructuur aanwezig. Beeld Wouter Maeckelberghe

De gastdocenten die dit schooljaar in Brugge de revue passeren hebben allemaal een ‘echte’ job - het moet nog steeds benadrukt - gelinkt aan e-sport, van commentatoren tot coaches. Leerlingen krijgen naast spelstrategieën ook een inkijk in de brede context. Wie verdient er geld met e-sport, en even belangrijk: wie niet? Hoe game je ergonomisch? Wat komt er allemaal kijken bij een groot e-sportevent? Wie vorig jaar het WK Counter-Strike in Antwerpen bijwoonde, weet: ontzettend veel.

“We hinken in België achterop”, zegt Vandevoorde. In het Verenigd Koninkrijk is e-sport erkend als officiële opleiding, en zijn er zowat veertig scholen die een breed lespakket aanbieden. Hier klinkt wel vaker de verzuchting: er is weinig geloof in het e-sportverhaal. KTA Brugge vond voor deze opleiding dan ook vooral partners die al actief zijn binnen de e-sportwereld.

Maar ook Randstad zet zijn schouders onder het project, en dat is niet toevallig, vertelt Liesbeth Last. Onlangs was ze te gast in het Europees Parlement om te spreken over games en onderwijs. “Veel bedrijven zijn vandaag op zoek naar vaardigheden zoals probleemoplossend en analytisch denken, en die vinden ze terug bij gamers.” Zelfs chirurgen hebben bewezen baat bij de vingervlugheid die ze in games opdoen, nu de operatietafel steeds vaker vol ligt met kleine robotica.

Die vaardigheden benaderen vanuit games kan op school voordelen hebben. Denk maar aan de schoolmoeheid die Brian van zich afschudde. Maar bestaat het gevaar ook niet dat je risicogedrag verbonden aan gaming net legitimeert door zo’n opleiding?

Dat jongeren zich kunnen verliezen in competitief gamen, weet Vince (16). “Een paar jaar geleden nam ik deel aan het op een na grootste toernooi van Fortnite. Maar ik speelde ook wel vijftien uur per dag.” In totaal heeft hij zo’n 8.000 uren in het populaire schietspel steken, en hij lijkt zelf even te slikken als hij dat getal hardop uitspreekt. “Nu game ik veel minder, maar haal ik er weer meer plezier uit.”

Toxisch gedrag

KTA Brugge wil niet wegkijken van die risico’s, en met jongeren mee op zoek gaan naar balans. Volgende week staat al meteen het thema gameverslaving op de planning. Daarnaast hebben de leerlingen allemaal een ethisch charter ondertekend. “Er is best veel toxisch gedrag in onlinegames”, zegt Last. “We willen leerlingen meegeven hoe ze met woede of frustratie kunnen omgaan, en dat er duidelijke grenzen zijn.”

Als vrouwelijke gamer weet Last dat je via Discord, populair onder gamers om te communiceren, soms “interessante foto’s” krijgt. Lees: ongewenste dickpics. E-sport blijft een erg mannelijke wereld, al maakt dat haar glimlach des te breder wanneer onverwacht toch een meisje binnenstapt in het lokaal.

Larisa (15) denkt er niet te veel over na. “Ik game gewoon heel graag, samen met mijn zus.” Gastdocent Bastiaens knikt goedkeurend en zegt dat het belangrijk is om die passie, zowel bij jongens als meisjes, “au sérieux” te nemen. “Wist je trouwens dat er wereldwijd meer vrouwen dan mannen gamen?” Je zou het haast vergeten: een schoonmoeder die Candy Crush speelt, is ook een gamer.