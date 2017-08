Gaia verliest rechtszaak tijdelijke slachtvloeren, maar waarschuwt FAVV

Het FAVV behandelt en erkent volgens Gaia de tijdelijke slachtvloeren als permanente slachtvloeren, maar de dierenrechtenorganisatie vindt dat deze niet aan de voorwaarden van een permanente slachtvloer voldoen. Het verschil tussen tijdelijk en niet tijdelijk is belangrijk: onverdoofd slachten is immers verboden op een tijdelijke vloer, maar momenteel nog toegelaten in slachthuizen.



"We hebben de rechter gevraagd dat dergelijke pop-upslachthuizen (zoals in Antwerpen er een gepland is, nvdr.) geen erkenning zouden kunnen krijgen, want dat zijn eigenlijk veredelde tijdelijke slachtvloeren", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia. De rechter oordeelde enkele dagen geleden echter dat hij niet preventief kan beslissen over een vergunning. Gaia onderzoekt de beroepsmogelijkheden en overweegt zeer sterk om in beroep te gaan.



Vandenbosch waarschuwt het voedselagentschap: "Dit vonnis is geen witwassing of zegening voor het FAVV." Wanneer er effectief een vergunning komt, zal de dierenrechtenorganisatie opnieuw naar de rechtbank stappen.



De hele discussie is vanaf 2019 sowieso verleden tijd. Eind juni keurde het Vlaams parlement een totaalverbod op onverdoofd slachten goed. Vanaf 2019 wordt verdoving, bijvoorbeeld via elektronarcose, verplicht voor de meeste dieren, behalve voor runderen en kalveren.