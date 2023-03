Gaf de wasbeerhond de mens het coronavirus? ‘Dat een virus per ongeluk uit een lab ontsnapte, geloof ik niet’

Er is nieuw bewijs dat de wortels van de pandemie op de dierenmarkt in Wuhan liggen. Monsters die Chinese onderzoekers na de eerste corona-uitbraak verzamelden, zouden vol genetisch materiaal van wasbeerhonden zitten. ‘Toch is er nog geen volledige zekerheid’, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

Wat leert het nieuwe onderzoek ons over de oorsprong van SARS-CoV-2?

“Na de uitbraak van het coronavirus namen Chinese onderzoekers stalen op de dierenmarkt in Wuhan. Na een eigen analyse beweerden ze dat het genetisch materiaal van het virus enkel menselijk DNA bevatte, en dat de bron van het virus dus een mens was. Onlangs werden hun ruwe data op een website geplaatst, waar een Franse wetenschapper ze downloadde. Het onderzoek van haar en haar collega’s zou aantonen dat de monsters ook DNA van wasbeerhonden, civetkatten en andere coronagevoelige zoogdieren bevatten. Al moet de studie nog gepubliceerd worden.”

Lagen de wortels van het coronavirus niet bij vleermuizen?

“De voorouder van het virus ligt hoogstwaarschijnlijk bij de vleermuis. Bij deze dieren circuleren er tientallen gelijkaardige virussen, elk jaar worden in Zuidoost-Azië alleen al zo’n 60.000 mensen met een vreemd virus besmet door vleermuizen. Meestal leidt dat helemaal tot niets. Hier kunnen we die directe link niet leggen, de dieren werden niet verhandeld op de markt in Wuhan. Er moet dus een tussengastheer geweest zijn. Ik zou persoonlijk mijn geld op de wasbeerhond inzetten omdat de soort erg gevoelig is aan coronavirussen, al zouden het ook nertsen of civetkatten geweest kunnen zijn. Hun DNA werd ook in het genetisch materiaal van het virus aangetroffen. De dieren werden illegaal verhandeld op de markt en leefden in slechte omstandigheden. Vaak werden gekweekte soorten ook vlak bij gevangen dieren geplaatst. Het zou me niets verbazen dat het daar misgelopen is.”

Wat blijft er over van de theorie dat het virus uit een lab ontsnapte?

“Het blijft een openstaande hypothese, maar ik acht de waarschijnlijkheid erg klein. We kunnen uitsluiten dat het virus gecreëerd werd door mensen omdat in de genetische handtekening niets op manipulatie wijst. Alleen de natuur kan zoiets bedacht hebben. Dan blijft de theorie over dat het een natuurlijk virus is dat per ongeluk uit een lab ontsnapte, maar ook daar geloof ik niet in. De eerste mensen met covid bezochten allemaal het deel van de markt in Wuhan waar wilde dieren verhandeld werden, er was een duidelijk verband.

“Bovendien circuleerden er in het begin twee varianten. Een daarvan stierf uit en de andere veroorzaakte de pandemie. Dit suggereert dat verschillende dieren verschillende mensen besmet hebben. Bij een lek uit een lab zou je verwachten dat er maar één variant is die mensen besmet.”

Waarom is het zo belangrijk dat we te weten komen waar de wortels van de pandemie liggen?

“Het kan een belangrijke les zijn voor de toekomst. Stel dat de uitbraak via de illegale handel van dieren op een markt verliep, moeten we dat als een risico aanduiden. Dan moeten we deze activiteiten ook beter reguleren. Het is niet noodzakelijk beter om ze te verbieden, want dan loop je de kans dat ze ondergronds verdergezet worden. Om de oorsprong van het virus te vinden is er sowieso meer transparantie en internationale samenwerking nodig. Het is problematisch dat China de ruwe data pas nu beschikbaar stelde, maar Amerikaanse onderzoekers delen die gegevens ook niet altijd. Zolang je die potjes dichthoudt, kunnen we er ook niet uit leren.”

Hoe groot is de kans dat de nieuwe studie definitief uitsluitsel over de oorsprong van het virus biedt?

“De gegevens bevestigen alleszins de eerdere indicatie dat het virus een oorsprong bij wilde dieren had. Het is wel nog wachten of de studie ook na de peer review, de kwaliteitscontrole door experts, overeind blijft. Want er is nog geen volledige zekerheid, we hebben nog geen zicht op alle data van de studie.”