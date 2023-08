Gabriël van Saksen-Coburg en Pommelien Thijs

Is naast prins ook ‘Boom van België’

Gabriël van Saksen-Coburg, prins van Belgische koningshuis

Dat hij enorme handen en voeten had, zo zei toenmalig kroonprins en huidig koning Filip bij de geboorte van zijn zoon Gabriël in 2003. “Een teken dat hij groot en sterk zal worden.” Iemand moet onze koning eens vragen Lotto-formulieren in te vullen: zijn zoon schurkt intussen tegen de twee meter aan. Iets wat ook internationale media is opgevallen. Volgens Het Laatste Nieuws doopten zij de prins tot ‘Boom van België’ bij zijn intrede in het Koninklijk Militair Instituut, waar hij de grootste van alle leerlingen-officiers was.

Wint én breekt trofee voor Zomerhit 2023

Pommelien Thijs, zangeres en actrice

Wat hebben Pommelien Thijs en formule 1-piloot Max Verstappen met elkaar gemeen? Dat trofeeën die ze net gewonnen hebben al meteen stuk gaan. Het overkwam Verstappen enkele weken geleden in Boedapest – al was het eigenlijk vooral collega Lando Norris die de trofee per ongeluk omstootte. Afgelopen weekend had ook Thijs prijs. Luttele uren nadat ze de trofee had gekregen voor ‘Erop of eronder’ als Zomerhit 2023 brak er een stukje vanaf. Dat blijkt uit een foto die de zangeres op Instagram plaatste. Hoe dat gebeurde, vertelde Thijs er niet bij.