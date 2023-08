Gaat de ‘radicale’ Farmers Defence Force bij ons dezelfde weg op als in Nederland? ‘Het valt toch wat tegen, hé?’

Treden Vlaamse boeren in de voetsporen van de meer radicale Farmers Defence Force uit Nederland? Op het eerste protest van de Belgische tak bleef het toch vooral bij frietjes en rustige speeches. ‘We zijn opgericht omdat de andere organisaties te weinig actie ondernemen.’

“C4 voor Demir”, “Etiamne Futurum Agricolam? Versta je dit beter Bart De Wever?” en “#NieuwVlaamseArrogantie”. Er is geen pop die minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan de strop moet uitbeelden, maar mals zijn de boeren niet voor de minister en haar partij. Op de parking van Spoor Oost in Antwerpen verzamelden vrijdag ongeveer 300 tractors voor de eerste betoging van de kersverse Belgische tak van de Farmers Defence Force. De organisatie bestaat al een tijdje in Nederland, waar ze bekendstaat voor hardere en gewelddadigere protesten dan andere organisaties.

Maar wie gelijkaardige taferelen verwacht in Antwerpen, is eraan voor de moeite. Tegen de middag zijn zo goed als alle tractoren gearriveerd, meldt de lokale politie, die tractorcolonnes vanuit Brecht, Stabroek en Wijnegem begeleidde. Behalve wat verkeershinder verliep die optocht zonder incidenten. En ook op de plaats van het protest is de grootste bron van geweld een paar banden die op het einde van de middag in brand worden gestoken. Terwijl grijze wolken verdoezelen hoe warm het echt is, staan mensen vooral keurig aan te schuiven voor een cola of pakje frieten.

Een gezin met twee kinderen komt het terrein opgewandeld. “Wij zijn jonge starters, onze vergunning hebben we sinds 2018”, vertelt moeder Ann Adriaensen (42). Ze runt een gemengd vleesveebedrijf in Malle. “Maar volgens de maatregelen die nu op tafel liggen, zouden we onze productie plots met 20 procent moeten doen krimpen. Wij hebben wel heel ons financieel plan al gemaakt, hé. Wie gaat er ons daarvoor vergoeden?”

Volgens het huidige akkoord zou de drempel voor stikstofuitstoot voor de landbouw op 0,025 procent liggen, een stuk strenger dan de 1 procent van de industrie. Het is die “ongelijke behandeling” die de boeren op het protest het meest stoort. Zeker nu de Vlaamse regering er alles aan doet om de bouw van de ethaankraker van Ineos te redden, nadat de Raad van State de vergunning voor dat project ingetrokken heeft.

“Wij mogen ook niet starten met onze activiteiten als de vergunning nog niet rond is”, zegt Wannes Van Hoeck (43), de man van Adriaensen. “Het is niet omdat je een groot bedrijf bent met veel kapitaal dat dat anders zou mogen zijn. Het is echt tijd dat we in actie schieten, zonder al dat achterliggend gekonkelfoes en die verborgen agenda’s.” Volgende week moet de Vlaamse regering zich nogmaals verantwoorden voor het gebrek aan een stikstofdecreet in het parlement.

Kempense accenten

Tot zover zijn de eisen van de Farmers Defence Force niet zo verschillend van die van de Boerenbond of het Algemeen Boerensyndicaat. Toch nemen die twee ‘gevestigde’ boerenorganisaties niet deel aan dit protest. Volgens Bart Dickens, voorzitter van de Belgische Farmers Defence Force, waren ze nochtans welkom. “Voor ons maakt het niet uit wie op het podium staat, zolang dat wat ze zeggen maar correct is. Maar we zijn inderdaad wel opgericht vanuit het gevoel dat de bestaande organisaties te lang wachten om actie te ondernemen.”

Met een slordige 3.000 leden in de Facebook-groep lijkt die boodschap ook weerklank te vinden onder de Belgische landbouwers. Oorspronkelijk verwachtte de organisatie dat ongeveer een derde daarvan vrijdag aanwezig zou zijn. “Maar het valt toch wat tegen, hé Bart?”, onderbreekt een lid van de Nederlandse tak het interview even. Het is op dat moment nog geen twaalf uur, dus Dickens zelf weerlegt de Nederlandse directheid nog met een dosis hoop. “Er zijn er wel nog wat op komst hoor, vanuit alle kanten van Vlaanderen.”

Maar ook twee uur later, wanneer het protest halfweg is, zijn er bij de 500 aanwezigen vooral Kempense accenten te horen. Dickens, die blij zegt te zijn met een opkomst van ongeveer 750 mensen, heeft zelf een melkveebedrijf in de buurt van het Turnhoutse Vennengebied en bouwde in die regio een aanzienlijke aanhang op. Minister Demir annuleerde in mei nog haar stop in dat gebied tijdens een tournee door het land. Dickens plande diezelfde dag een grote actie met zijn kersverse beweging, waardoor de politie de veiligheid van de minister niet kon garanderen.

Hoewel de organisatie ditmaal expliciet had opgeroepen tot een vreedzaam protest, was er ook vrijdag niemand van N-VA te bespeuren. Nochtans plande de Farmers Defence Force het protest juist in Antwerpen om de aandacht van burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever te trekken. “We zouden graag met hem in gesprek gaan”, aldus Dickens. “Maar er is nog niets vastgelegd. Hij zou nu op vakantie zijn.” Vlaams Belang liet in een persbericht wel al weten het protest te steunen.

Behalve de vergunning voor de Ineos-kraker in de Antwerpse haven wil Dickens ook dat het volledige stikstofakkoord herzien wordt. Op het podium trekken verschillende sprekers - onder wie dierenarts Peter De Swaef, die al eens naar de rechtbank trok tegen het Vlaamse stikstofakkoord - de cijfers waarop de Vlaamse regering zich baseert in twijfel. Als de overheid niet naar hen luistert, waarschuwt Dickens, zal de beweging hardere acties plannen: “In Nederland blokkeert onze beweging snelwegen. Die tijd zit er ook hier aan te komen, als het zo verder gaat.”