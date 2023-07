Gaat de migratiedeal EU-Tunesië daadwerkelijk mensensmokkel tegen? Vijf vragen beantwoord

De kogel is door de kerk: de EU heeft een migratieakkoord bereikt met Tunesië. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor het sluiten van deals met het land, waar rechten van migranten momenteel met de voeten getreden worden.

Wat staat er in het akkoord?

De deal gaat vooral over migratie, maar ook om economische stabiliteit, handel en investeringen, groene energietransitie en uitwisselingen tussen universiteiten. De EU gaat flink investeren in Tunesië: het land krijgt op lange termijn 1 miljard euro. 900 miljoen is bestemd voor financiële steun: de Tunesische economie verkeert namelijk in zwaar weer. Ook komen er handelsafspraken.

In ruil moet Tunesië de grenzen van het land beter bewaken en mensensmokkel aanpakken. Daar krijgen ze 100 miljoen euro voor. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de Nederlandse demissionaire premier Mark Rutte en de Italiaanse premier Giorgia Meloni reisden voor de gelegenheid af naar het Noord-Afrikaanse land. Zondag passeerde de ondertekening van de overeenstemming zonder persconferentie, want daar doet de Tunesische president Kais Saied niet aan.

Waarom een deal met Tunesië?

Tunesië is momenteel een belangrijke transitland naar Europa. Zo kwamen er in 2023 al 44.151 mensen over zee van Tunesië aan in Italië. Ter vergelijking: in 2022 waren dat er voor het hele jaar 32.371. Het gaat met name om mensen vanuit Ivoorkust, Guinee en Egypte.

Meer mensen ontvluchten het land dit jaar als gevolg van hardhandig optreden van de overheid tegen migranten uit andere Afrikaanse landen die illegaal in het land verblijven. Meerdere keren haalde de Tunesische president Kais Saied uit naar zwarte migranten. Zij bedreigen de Arabische identiteit van Tunesië, volgens hem. Het aantal misdrijven tegen deze groep nam in 2023 ernstig toe. Sommige van hen melden zich bij hun ambassade om gerepatrieerd te worden, anderen proberen naar Europa te geraken.

Het akkoord is tot stand gekomen op een moment dat honderden migranten in nood verkeren in het land. Begin juli zijn mannen, vrouwen en kinderen door de autoriteiten verjaagd uit Sfax, de kustplaats vanwaar ze illegaal naar Europa reizen. Ze zitten nu in een afgesloten militaire zone langs de woestijngrens met Libië, met weinig voedsel of water en geen toegang geen medische zorg, melden verschillende ngo’s en journalisten.

Waarom sluit het akkoord op kritiek?

Rutte zei bij zijn terugkeer dat er gecontroleerd gaat worden of Tunesië geen mensenrechten schendt in de uitvoering van de migratiedeal, en dat alle afspraken binnen de internationale verdragen moeten vallen. Hij reageerde daarmee op kritiek van mensenrechtenorganisaties, die zich zorgen maken over de deal.

Philippe Dam, EU-directeur van Human Rights Watch, hekelt het akkoord. “Het is schokkend en verrassend dat in het memorandum van overeenstemming een realiteit wordt geschetst die niet overeenkomt met de realiteit ter plaatse”, reageert hij. “Het geweld in Tunesië tegen migranten groeit met de week. Wat voor soort activiteiten kan de EU ondersteunen in het land zonder direct of indirect betrokken te zijn bij deze misstanden?”

President Saied, aan de macht sinds 2021, treedt daarnaast hard op tegen journalisten, politici, activisten en advocaten die kritisch zijn op zijn beleid. Verschillende opponenten belandden dit jaar in de gevangenis. De vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijke rechtspraak staan onder druk.

Het akkoord zet de waarden van de Europese Unie op de tocht, zegt Dam. “De EU is stil over de repressieve praktijken in Tunesië, omdat ze bang zijn dat de president dat niet met hen wil praten over migratie. Ook is er weinig transparantie over waar het geld van belastingbetalers van de EU precies heengaat. En vervolgens ondermijnt het de manier waarop de EU het recht om internationale bescherming te zoeken respecteert.”

België zal het akkoord dat de Europese Unie met Tunesië sloot bekrachtigen, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) . Ze maakt zich zorgen om de toestand in Tunesië, maar benadrukte ook dat “niemand er belang bij heeft Tunesië in de steek te laten”.

Gaat deze deal daadwerkelijk mensensmokkel tegen?

Volgens Rutte breken dit soort akkoorden het businessmodel van de smokkelaars, die mensen op bootjes zetten. Maar dat is niet zo, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Het resultaat van deze deal staat in de sterren geschreven: mensen zullen nog gevaarlijkere routes moeten gaan nemen, en smokkelaars halen daar profijt uit. Wij zien dit akkoord als winst voor mensensmokkelaars.”

Neem de EU-Turkijedeal: de migratieroutes werden simpelweg verlegd. “Mensensmokkelaars zullen dat blijven doen zolang daar vraag naar blijft”, stelt Willekens. Hij verwijst naar de strijd tegen drugs: zolang er een marktaanbod zal bestaan, zul je de strijd niet winnen. “Het aanbod voor mensensmokkel zal blijven bestaan zolang irreguliere migratie wordt bestreden en er geen veilige, legale migratieroutes zijn.”

Volgen er nog meer deals?

De EU wil de deal kopiëren naar omliggende landen als Algerije, Marokko en Egypte om het waterbedeffect te voorkomen. Dat wordt een race naar de bodem, voorspelt Willekens. Hij verwijst naar Libië, waar mensen in onmenselijke omstandigheden jarenlang vastzitten. Landen zullen het EU-geld niet gebruiken om de mensenrechten te respecteren, zegt hij. “Waarom zouden ze? Dan komen er nog meer mensen naar dat land.”