‘Gaan we de boeren over 5 jaar zeggen dat het maar om te lachen was?’: huidige stikstofnormen mogelijk niet streng genoeg

Terwijl landbouwers menen dat het stikstofbeleid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) te streng is, meldt een nieuw rapport dat de impact van stikstof op de natuur mogelijk groter is dan gedacht. ‘Ons stikstofbeleid zal hier rekening mee moeten houden’, klinkt het bij Natuurpunt.

Hoeveel stikstof mag er in de natuur neervallen zonder dat typische, waardevolle soorten verdwijnen? Die vraag ligt aan de basis van het stikstofbeleid. Volgens de recentste inzichten blijken verschillende ecosystemen – zoals heide en sommige bossen – echter nog gevoeliger voor stikstof dan gedacht. “Dat betekent dat de huidige grenswaarden die het beleid hanteert vaak te hoog zijn”, zegt Geert De Blust, voormalig onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en heide-expert.

De Blust verwijst naar een recent rapport van het Duits Milieuagentschap en onderzoekscentrum B-WARE waarin wetenschappers het onderzoek naar de impact van stikstof op natuur onder de loep nemen. Wanneer stikstof uitgestoten door landbouw, verkeer of industrie op een natuurgebied neervalt, kan dat ertoe leiden dat sommige planten bevoordeeld worden en andere benadeeld. Ecosystemen kunnen ook gevoeliger worden voor ziektes of droogte. De zogenoemde kritische last of kritische depositiewaarde geeft weer hoeveel kilogram stikstof jaarlijks mag neerslaan, zonder dat je nadelige effecten verwacht. Omdat niet alle natuur even gevoelig is, is die waarde voor verschillende ecosystemen anders. Die grenswaarde is nu voor verschillende natuurtypes naar beneden bijgesteld.

Het rapport is een update van een evaluatie uit 2011, die aan de basis ligt van de huidige grenswaarden in het stikstofbeleid. Gingen wetenschappers er toen bijvoorbeeld van uit dat heide jaarlijks 10 à 20 kilogram stikstof per hectare kon slikken zonder al te veel erg, dan is dat nu bijgesteld naar 5 à 15 kilogram. Voor eiken-beukenbossen op zure bodem is dat nu 10 à 15 kilogram in plaats van 10 à 20. “Zo is voor meer dan 40 procent van de Europese habitattypes de grens verlaagd”, zegt De Blust. “Dat impliceert dat het nog moeilijker zal worden om de stikstofdoelen te halen, omdat de huidige stikstofnormen voor heel wat gebieden niet streng genoeg zijn”.

Strenger beleid

De stikstofwetgeving verplicht landbouwbedrijven maatregelen te treffen om hun uitstoot te verminderen, of in het slechtste geval hun activiteiten te stoppen, op basis van hoeveel ze bijdragen aan de kritische last van nabijgelegen natuur. Betekenen de nieuwe inzichten dat de inspanningen die nu van landbouwers worden gevraagd eigenlijk nog niet volstaan? “Ons stikstofbeleid zal hier rekening mee moeten houden”, zegt Jos Ramaekers, diensthoofd beleid bij Natuurpunt. “De impact van bedrijven zal op basis van die nieuwe drempels moeten worden herberekend.”

De Europese Habitatrichtlijn verplicht lidstaten hun natuur in een zogenoemde ‘goede staat van instandhouding’ te houden. In sommige ecosystemen kan je een teveel aan stikstof compenseren met natuurbeheer, waardoor een overschrijding van de kritische drempel niet altijd problematisch hoeft te zijn, stipt milieujurist Hendrik Schoukens (UGent) aan. “Dat maakt de vertaling van deze nieuwe inzichten in beleid niet zo eenduidig”, zegt Schoukens. “Maar de richtlijn eist wel dat beleid gebaseerd is op de beste wetenschappelijke kennis. En het Europese Hof van Justitie beschouwt kritische depositiewaarden als een belangrijk criterium om de schade aan natuur te meten. Als die worden bijgesteld, kan dit dus leiden tot strengere regelgeving.”

“Hier waarschuw ik al langer voor”, zegt bioloog Tobias Ceulemans (UAntwerpen). “Ga over vijf of tien jaar aan een landbouwer die drastische ingrepen moest uitvoeren maar eens uitleggen dat het maar om te lachen was en dat de natuur nog steeds niet in orde is.” Al gaat de landbouwsector volgens de bioloog zelf niet vrijuit. “Dat de grenswaarden nu moeten worden bijgesteld, komt ook doordat de vorige waarden onder invloed van de landbouwlobby erg conservatief waren. Ook toen was al duidelijk dat ze wellicht te hoog lagen.”

Niet alle natuurtypes waarvoor de grenzen zijn verlaagd komen in Vlaanderen voor, maar voor een tiental is dat wel het geval, zo leert navraag bij het INBO. “Wij bekijken momenteel hoe we die nieuwe onder- en bovengrenzen kunnen vertalen naar optimale waarden specifiek voor onze natuur”, zegt Jeroen Vanden Borre (INBO). “Het is mogelijk dat de huidige waarden in sommige gevallen nog steeds volstaan.”

Nog te hoog

Volgens Ceulemans is het niet uitgesloten dat zelfs de nieuwe grenswaarden nog te hoog zijn. “Ze zijn namelijk gebaseerd op effecten op planten, doorgaans het minst gevoelige element in een ecosysteem”, zegt Ceulemans. “Organismen zoals vlinders en paddenstoelen zijn vaak nog veel gevoeliger. Dan kom je eerder op een kritische last van 5 à 6 kilogram per hectare uit.”

Volgens de stikstofexpert legt dit de risico’s bloot van een beleid dat is gebaseerd op veranderlijke grenswaarden die geen enkel nadelig effect beogen. “Het is een hellend vlak, en wordt op de duur onwerkbaar”, zegt Ceulemans. “Een betere vraag is: hoeveel schade vinden we aanvaardbaar?”

Daarvoor zou je onder meer kunnen kijken naar de kosten en baten verbonden aan de activiteit die stikstof uitstoot, zoals de landbouw, en de zeldzaamheid van wat dreigt te verdwijnen. Is dat bijvoorbeeld een zeldzame plantensoort die vrijwel uitsluitend nog bij ons voorkomt, of op andere plaatsen in Europa nog vrij algemeen is? “Dat vereist maatwerk, en dat is in de praktijk niet zo makkelijk werkbaar”, zegt Ceulemans. “Beleidsmakers gebruiken liever algemene kritische drempels. Dat is makkelijker en duidelijker. Maar je bent er nooit mee klaar.”