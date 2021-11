‘Ga enkel naar de huisarts als je érnstig ziek bent’: maar wat dan met je ziektebriefje?

Hoe werkt de onlinetool?

Heeft u een hoestje? Een verkoudheid? Of zelfs koorts? Dan kan u vanaf vandaag via de website mijngezondheid.be nagaan of u besmet bent met het coronavirus en u zich best laat testen. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u gericht advies. “Achterliggend zit een systeem ingebouwd dat volledig is uitgewerkt met huisartsen, kinderartsen en epidemiologen om na te gaan welk advies we u kunnen geven”, lichtte Karine Moykens van de Covid-taskforce toe in De ochtend op Radio 1.

“Ofwel zal je het advies krijgen om je te laten testen, ofwel krijg je te horen dat er geen onmiddellijk risico lijkt te zijn op Covid-19”, aldus Moykens. “Als we aanraden een PCR-test te laten afnemen, vind je automatisch de link naar de onlinetool waar je een gratis testcode kan krijgen.”

De vragenlijst invullen gebeurt anoniem. Enkel wanneer u een gratis test wilt aanvragen, moet u uw persoonlijke gegevens doorgeven. Met die testcode kan u vervolgens terecht in een testcentrum. “Maar overweeg zeker ook een antigeentest. Onze apothekers draaien vanaf vandaag fulltime mee om te testen, ook symptomatische mensen”, aldus Moykens.

De Covid-taskforce hoopt met de tool de druk op de huisartsen te kunnen verlichten, al blijft de regel: “Voelt u zich echt ziek of bent u een risicopatiënt, contacteer dan de huisarts.”

Wat dan met mijn ziektebriefje?

Maar wat dan met uw ziektebriefje? Want wanneer u werkonbekwaam bent, heeft u vaak een ziekteattest nodig voor uw werkgever. Daarvoor moet u nog steeds bij de huisarts zijn, geeft Moykens toe.

“We werken aan een oplossing”, klinkt het. Die wordt in de loop van volgende week verwacht.

Is het nu niet heel gemakkelijk om een gratis testcode aan te vragen?

Het antwoord lijkt ja. U hoeft slechts enkele symptomen aan te klikken, en vervolgens krijgt u zonder enige controle een hyperlink waar u een gratis test kunt aanvragen. “We gaan ervan uit dat we op het gezond verstand van de mensen mogen rekenen”, zegt Moykens.

Toch wordt er een veiligheid ingebouwd: “U zal maar één keer om de elf dagen een dergelijke code kunnen aanvragen zodanig dat mensen het niet gaan gebruiken om naar een evenement te gaan of om op vakantie te gaan.”