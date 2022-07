‘Ga een koffie drinken met je meest vijandige trol en die kan je beste vriend worden’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Een Vlaamse meerderheid met N-VA en Vlaams Belang: hoe realistisch is dat scenario echt?

Bij de enen wekt het idee angst op, bij de anderen juist hoop: N-VA en VB die na de volgende verkiezingen samen een Vlaamse meerderheid vormen. Hoe realistisch is dat scenario echt?

Wie van N-VA of VB in 2024 de grootste wordt, is van fundamenteel belang. Die partij mag de Vlaamse formatie inzetten, en bepaalt bijgevolg toon en ritme ervan. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld.

De Wever en Van Grieken in de VRT-studio tijdens een verkiezingsprogramma in 2019. Beeld BELGA

Roken en drinken doet Keith Richards op zijn leeftijd niet meer, maar stoppen met muziek maken? Nooit. Daarvoor maakt spelen hem veel te gelukkig. Aan de vooravond van het Rolling Stones-concert op de Heizel vertelt de iconische gitarist waar hij nog meer blij van wordt.

Onder meer van Netflix-series, zo blijkt. “Eigenlijk hadden tv-series mijn interesse helemaal niet. Ik hoorde wel mensen over The Sopranos en The Wire, maar ik hield niet zo van tv-kijken. Ik zet liever een plaatje op of ga zelf spelen. Maar twee jaar covid deed rare dingen met me. Nooit was ik gedwongen zo lang op één plek te blijven, ik ben al zestig jaar vooral onderweg geweest. Min of meer gedwongen thuis ben ik op advies van mijn vrouw en dochters naar wat series gaan kijken.

'Het had ook wel wat, zo met vrouw en dochters naar een serie kijken.' Beeld Getty Images for LOVE ROCKS NYC/

3. Nieuwe coronavariant op komst: wat is centaurus, en moeten we ons zorgen maken?

Er staat een nieuwe omikron-subvariant op de radar van de Wereldgezondheidsorganisatie - een die volgens sommige wetenschappers waarschijnlijk snel de plaats zal innemen van de huidige varianten en een nieuwe infectiegolf zal aanjagen. Wat is er aan de hand, en moeten we ons zorgen maken? Dit weten we tot nu toe over centaurus.

Een microscopisch beeld van een coronavirusdeeltje. Beeld AP

4. ‘Ik kan maar niet begrijpen waarom ze onze zoon heeft vermoord’: Stefan en Vivian vonden elkaar nadat ze hun kinderen verloren

Eind 2018 wurgde de ex van Stefan Coemans hun zesjarige zoon Ryan. Vivian Arets ging dat jaar door dezelfde nachtmerrie: haar ex schudde baby Daan zo hard door elkaar dat het jongetje stierf. Stefan en Vivian zijn vandaag een koppel. ‘Hoe gaat het?, vind ik een rotvraag.’

Stefan Coemans: 'Echt uitbundig blij zijn, kan ik niet. Dan voel ik me schuldig tegenover Ryan.' Beeld Franky Verdickt

5. Ook Nederland kijkt met open mond naar Wout van Aert:‘We proberen hem stiekem zelfs een beetje toe te eigenen’

Ook onze noorderburen kijken met open mond naar alleskunner Wout van Aert in deze Tour. ‘Vooral de durf waarmee hij koerst, is genieten’, zegt wieleranalist Marijn de Vries.

“Ik denk dat we – zoals Belgen soms proberen bij Mathieu van der Poel – hem stiekem zelfs een beetje proberen toe te eigenen omdat hij bij een Nederlands wielerteam rijdt (Team Jumbo-Visma). Voor elke wielerliefhebber is dit een droom. Zelfs al weet je inmiddels wat voor klasbak Van Aert is, toch kijk je telkens weer vol bewondering toe.”

Wout van Aert draagt de groene trui, na de negende etappe van de Tour. Beeld ANP / EPA

‘Carrie Antoinette’, ‘Princess Nut Nut’ of ‘die blonde’. Boris Johnson (58) is weg, en zo ook first lady Carrie Symonds (34) die - ondanks haar bijnamen - meer politiek kompas had dan haar echtgenoot, zo klinkt het.

Symonds kan meepraten met Johnson en kent de politieke gevoeligheden. Na haar studies al gaat ze aan de slag bij de Conservatieve Partij, op haar 29ste wordt ze Hoofd Communicatie. In het najaar van 2020 zorgt ze er persoonlijk voor dat macho Dominic Cummings, fervent brexiteer en Johnsons adviseur, weggebonjourd wordt. Ze hanteert het politieke kompas dat Johnson volgens velen ontbreekt, en mede dankzij haar neemt hij vaker het woord “klimaat” en “duurzaam” in de mond - op haar eigen trouw draagt ze een gehuurde jurk van amper 50 euro.

Boris Johnson en Carrie Symonds. Beeld Brunopress

7. ‘Het is heel pijnlijk allemaal’: volgens de gynaecoloog is ze per ongeluk met zijn sperma verwekt

Na een lange zoektocht ontdekte de Nederlandse Lieke van der Pol dat een gynaecoloog haar biologische vader is, terwijl haar ouders dachten dat ze samen een kind hadden gekregen.

“Mijn ouders zijn blij dat ik er ben, maar hebben hier nooit voor gekozen”, zegt ze. “Door wat Henk heeft gedaan, heeft mijn moeder minder vertrouwen in andere mensen. En mijn vader voelt de noodzaak me vaak te vertellen dat hij van me houdt. Dat laatste vind ik fijn. En toch is het heel pijnlijk allemaal.”

Lieke van der Pol: ‘Door wat Henk heeft gedaan, heeft mijn moeder minder vertrouwen in andere mensen.’ Beeld Linelle Deunk

8. Sam en Eva De Bruyn: ‘Onze moeder is nog het slimste geweest, door op een bepaald moment te vertrekken’

De oudste is 35, is deze zomer radio-dj ad interim bij Studio Brussel, en richtte vorig jaar Skolto op, een webshop voor ecologisch verantwoorde reisbenodigd­heden. De jongste is 33 en partner bij architectenbureau 51N4E Acte, waar ze zich toelegt op duurzame stadsprojecten. Sam en Eva De Bruyn, broer en zus.

Eva over haar broer Sam De Bruyn: ‘Zijn burn-out kwam als een complete verrassing. Ik had wél meteen door dat het serieus was.’ Beeld bob van mol

9. Petra De Sutter en Elio Di Rupo:‘De eerste keer dat ik haar zag, heeft ze me verleid’

Nog steeds kost het bijzonder veel jongeren moeite om uit te drukken wie ze zijn of hoe ze zich voelen. Door op deze plek te praten over hun eigen parcours willen vicepremier Petra De Sutter (59) en Waals minister-president Elio Di Rupo (70) hen een hart onder de riem steken. ‘Elio is nog altijd een rolmodel voor mij.’

