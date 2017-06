G4S Care stapt uit de Antwerpse daklozenprojecten

“Ondanks het feit dat G4S Care voor deze drie gegunde opdrachten de beste dossiers had ingediend, werd een samenwerking tussen G4S Care en andere organisaties zo goed als onmogelijk gemaakt door de negatieve sfeerschepping door bepaalde oppositieleden en middenveldorganisaties”, zo staat het in een persmededeling.

Volgens het Antwerpse OCMW trekt G4S Care zich echter terug op haar vraag. G4S Care had de projecten immers binnengehaald samen met De Wooncompagnie, maar vandaag bleek dat het tot een breuk was gekomen tussen de twee organisaties.

Geen partnerschappen?

In andere woorden, zonder De Wooncompagnie is het niet zeker dat G4S Care de kwaliteit kan leveren die het in haar offertes had beloofd.

De oppositie in de Antwerpse OCMW-raad had van voor de toekenning al kritiek op de kandidatuur van G4SCare. Die kritiek groeide de laatste week, omdat bleek dat G4S Care geen partnerschappen had met enkele Nederlandse expertisecentra. In haar offertes voor de daklozenprojecten had het ook die partnerschappen nochtans expliciet vermeld. Maar volgens de OCMW-voorzitter hebben die problemen geen invloed gehad op de beslissing.

