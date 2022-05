Fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen gaat definitief niet door: Open Vld bevestigt einde gesprekken

“Open Vld Boortmeerbeek neemt na overleg met haar gemeenteraadsfractie een duidelijk standpunt in. Zoals op de gemeenteraad al gezegd, is het volgens ons beter de fusiegesprekken te begraven”, zegt burgemeester Derua. “Dit is niet in het belang van de inwoners van Boortmeerbeek. Onze gemeente kende al een periode van politieke onrust en dreigt daar nu opnieuw in te belanden.”

“De oefening met de stad Mechelen was uit goede bedoelingen gestart om onder de koepel van een groter lokaal bestuur Boortmeerbeek te versterken, ook financieel en qua investeringen”, klinkt het nog in Het Laatste Nieuws. “Daarbij moeten we echter toegeven dat we de emoties hebben onderschat die een dergelijke fusie met zich meebracht. Zeker aangezien het een fusie met een grotere stad over de provinciegrenzen heen betrof, lag dit bijzonder gevoelig voor onze bevolking. De bestuursmeerderheid, en ook wij als fractie, hebben een inschattingsfout gemaakt. Daarvoor willen we ons verontschuldigen. Een fusie moet breed gedragen zijn en dat is hier niet het geval. Dan heeft het geen zin door te zetten.”

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bevestigt dat de fusiegesprekken begraven worden. “Er zijn uitdagingen wat betreft de slagkracht van de gemeente, maar een fusie zonder breed draagvlak zou de bevolking compleet verdelen”, schrijft hij op Twitter. “Dan moet je bijsturen en zelfs durven toe te geven dat je bepaalde aspecten, ook emoties, verkeerd hebt ingeschat.”

Burgemeester Karin Derua sprak vorige week de bevolking toe op het gemeenteplein van Boortmeerbeek, maar kreeg er zware kritiek te verwerken. Beeld Vertommen