Fusie moet HBO Max en Discovery Plus voorbereiden op toekomst van streaming

De fusie van HBO Max en Discovery Plus lijkt een nieuwe fase in te luiden in streamingland. Nagenoeg alle grote westerse mediabedrijven hebben inmiddels hun eigen streamingdiensten gelanceerd. Bedrijven die dat niet hebben gedaan, zoals Sony, hebben de rechten om hun films en series te streamen verkocht. Waar het aantal abonnees zeker tijdens de coronapandemie in de lift zat, is daar nu een einde aan gekomen. De verwachting is daarom dat de markt zich in de komende jaren zal consolideren, en dat fusies en overnames het aantal aanbieders naar beneden zullen brengen.

In het geval van HBO Max en Discovery zat die fusie er al een tijdje aan te komen. Toen eigenaren Warner Media en Discovery samen Warner Bros Discovery (WBD) vormden in april, kondigde de nieuwe directie aan om de twee streamingdiensten samen te laten gaan. Dat zou de kosten aanzienlijk moeten drukken – geen overbodige luxe gezien de 14 miljard dollar aan schulden die het bedrijf aan de fusie overhield.

“Uiteindelijk was het samenvoegen van alle inhoud volgens ons de enige mogelijkheid om dit een levensvatbare onderneming te maken”, zei WBD’s streamingbaas J.B. Perrette over het besluit. Bijkomend voordeel is dat de bibliotheken van beide diensten elkaar goed aanvullen: HBO Max heeft vooral films en dramaseries, Discovery+ specialiseert zich juist in niet-gescripte programma’s zoals documentaires, reality-tv en kookprogramma’s.

Abonneeverloop

Perrette hoopt daarom dat de fusie het aantal opzeggingen kan beperken, nu het nieuwe merk “iets voor iedereen in het huishouden” aanbiedt. Samen hebben de twee streamingdiensten nu ruim 92 miljoen abonnees, 22 procent meer dan een jaar eerder en ook een kleine stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. In tegenstelling tot Netflix komen er netto dus nog steeds abonnees bij, maar algemeen directeur David Zaslav gaf in april al toe dat ook HBO Max te maken heeft met een “aanzienlijk abonneeverloop”.

De noodzaak om in de kosten te snijden, deed kijkers ook vrezen dat het goede imago van HBO door de fusie zou verwateren. Het besluit om de nieuwe film Batgirl, die al nagenoeg af was, niet uit te brengen in verband met extra kosten die WBD niet op wilde brengen, en het verdwijnen van zes door HBO Max zelf geproduceerde films van het platform, voedden die vrees. Maar de directie verzekerde donderdag dat de investeringen in eigen inhoud elk jaar zullen blijven toenemen.

Advertenties

Om dat te betalen, zullen ook de inkomsten omhoog moeten, waarvoor WBD voornamelijk inzet op advertenties. In de VS bieden beide streamingdiensten al goedkopere abonnementen aan met advertenties, maar WBD is nu van plan om ook volledig gratis abonnementen aan te bieden met waarschijnlijk nog meer advertenties. Met dat aanbod moet streaming ook beschikbaar blijven voor mensen die door de inflatie kritisch kijken naar hun abonnementen. Uit wereldwijd onderzoek van Simon-Kucher & Partners blijkt dat ruim een derde van de kijkers overweegt om hun streamingabonnement op te zeggen, maar dat velen van hen het geen probleem zouden vinden om advertenties te zien.

Hoe de nieuwe streamingdienst gaat heten, is overigens nog niet bekend. Eerst zullen de twee meer van elkaars films en series laten zien: abonnees van HBO Max krijgen dus toegang tot inhoud van Discovery Plus en andersom. In de zomer van 2023 moet de fusie eerst in de VS werkelijkheid worden. Europa is pas begin 2024 aan de beurt. Hoeveel de nieuwe streamingdienst gaat kosten, is nog onbekend.