Frustratie binnen Vivaldi na MR-demarche over kernuitstap: ‘Het is al heel lang elke dag iets met Bouchez’

Vivaldi onderhandelt al enige tijd met Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales, over de verlenging van twee reactoren: Doel 4 en Tihange 3. Voor de Franstalige liberalen - maar ook voor onder meer cd&v - gaan die gesprekken niet snel genoeg. Via een wetsvoorstel van Kamerlid Marie-Christine Marghem probeert MR nu druk te zetten op de premier en energieminister Tinne Van der Straeten (MR).

In het voorstel van Marghem wordt de planning van de kernuitstap geschrapt. Daarmee schoppen de liberalen flink tegen de schenen van de groene partijen in de federale coalitie - de kernuitstap is voor hen van essentieel belang. De bevestiging van de kernuitstap was voor hen een conditio sine qua non voor deelname aan de federale regering.

Alsof dat nog niet genoeg was, liet Marghem het wetsvoorstel mee ondertekenen door N-VA-Kamerleden Theo Francken en Bert Wollants. Die zet was ook doorgesproken met haar voorzitter Georges-Louis Bouchez. Het impliciete dreigement is dat MR desnoods via een wisselmeerderheid de kernuitstap terugdraait. In de Wetstraat geldt zo’n manoeuvre van een meerderheidspartij als een oorlogsverklaring aan de eigen regering.

Het is geen geheim dat de partijen van de federale coalitie het niet eens zijn over de toekomst van de kerncentrales in ons land. Dat was al zo bij de vorming van de regering, en de energiecrisis heeft de tegenstelling nog meer op scherp gezet. Maar binnen Vivaldi wordt niettemin vol ongeloof en frustratie gereageerd op de plannen van MR.

De kans dat er ooit zo’n wisselmeerderheid komt, is volgens meerdere hooggeplaatste bronnen niet heel groot. De zaak zorgt vooral voor ergernis omdat Bouchez slag om slinger zichzelf en zijn partij lijkt te willen profileren ten koste van de regering.

“Dit toont weer eens de twee gezichten van de MR. Met hun ministers kunnen we uitstekend samenwerken. Maar dan is er altijd dat lawaai van buitenaf, door Bouchez. Het is al heel lang elke dag iets met hem,” zegt een bron uit het kernkabinet.

Nog maar afgelopen weekend bruskeerde Bouchez zusterpartij Open Vld door in een tweet het regeringswerk van de Vlaamse liberalen met de grond gelijk te maken. Met een gezamenlijk communiqué probeerden de twee partijen de rust enigszins terug te laten keren, al verklaarde Bouchez diezelfde avond op Terzake al dat MR zich offensief zou blijven opstellen. Nauwelijks enkele dagen later jaagt hij Vivaldi alweer de gordijnen in.

Frustratie is er ook over het feit dat uitgerekend Marghem de regering nu de les komt spellen. ‘Schaamteloos’ is het woord dat op meerdere partijhoofdkwartieren valt. In de vorige regering was zij zelf minister van Energie. De algemene consensus binnen en buiten de Wetstraat is dat Marghem een puinhoop maakte van haar departement. “We ruimen nu nog steeds haar incompetentie op”, klinkt het bij een insider.

Bij Groen wil men liefst niet te veel woorden vuilmaken aan het nieuws. “Roekeloze stuntpolitiek om de camera’s weg te laten draaien van de interne problemen bij de liberale familie,” zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Het is totaal onverantwoord, want op deze manier maak je de onderhandelingen met Engie enkel moeilijker. MR speelt daardoor met onze energiezekerheid en de betaalbaarheid van energie.”

Ook elders in de coalitie wordt die analyse gemaakt: als regeringspartijen via omwegen het eigen regeringsbeleid proberen te dwarsbomen, kom je in Parijs niet over als een betrouwbare gesprekspartner.