Frontex-topman stapt op wegens illegale pushbacks

leidde, lag al jaren onder vuur. Hulporganisaties en europarlementariërs bekritiseerden de Fransman vanwege talloze mediareportages over de pushbacks. Ook is er een (nog niet gepubliceerd) rapport van de Europese antifraudedienst Olaf naar mogelijke misstanden in de organisatie, ook financiële. Onlangs besloot het Europees Parlement een deel van het Frontex-budget te bevriezen om verandering af te dwingen.

In een kort briefje aan de raad van bestuur van Frontex – vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie – stelde Leggeri zijn positie ter beschikking. Hij noemde geen overwegingen. De raad van bestuur accepteert naar verwachting het ontslag.

Frontex, officieel het Europese Grens- en Kustwachtagentschap geheten, coördineert de bewaking van de Europese buitengrenzen door de lidstaten. Daarnaast kreeg de organisatie er afgelopen jaren steeds meer taken bij, zoals hulp bij het terugsturen van illegale migranten en de training van grenswachters in Afrikaanse landen.

Steeds vaker werd Frontex-personeel beticht van medewerking aan pushbacks, het terugsturen van migranten naar het land vanwaar ze vertrokken. Dat is in strijd met de Europese regels voor migratie. Frontex heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Leggeri werd ook verweten dat hij te traag was met het benoemen van speciale mensenrechtenwaarnemers om misstanden tegen te gaan.