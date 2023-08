Froilán en Megan Fox

Lijkt rebels verleden achter zich te laten

Froilán, prins van Spanje

Prins Froilán (25) van Spanje, die naar wilde drugsfeesten ging en regelmatig betrokken was bij vechtpartijen, had het in zijn thuisland zo bont gemaakt dat hij begin dit jaar verplicht, maar tegen zijn zin, moest verhuizen naar Abu Dhabi. Froilán voegde er zich bij zijn grootvader Juan Carlos, die er sinds 2020 in ballingschap leeft. Volgens het Nederlandse Story, die alles op de voet volgde, lijkt die verplichte verhuizing hem wel goed te doen: met een vaste job, betere familiebanden en mogelijk een lief is het neefje van koning Felipe VI klaar om zijn leven te beteren.

Brengt poëziebundel uit

Megan Fox, actrice

“Ik voel me eindelijk vrij”, deelt de Amerikaanse actrice openhartig. Pretty Boys Are Poisonous, de titel van Fox’ (37) eerste poëzieboek, gaat over haar lang bewaarde geheimen over mannen en hun zonden. Ze hoopt dat haar hartverscheurende, grappige en donkere poezië anderen inspireert om “hun geluk terug te vinden en hun stem te gebruiken”. Het boek telt 192 pagina’s en verschijnt op 7 november. Volgens Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster is het boek een “krachtig debuut van een van de bekendste vrouwen van onze tijd”.