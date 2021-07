‘Freedom Day’ Engeland op 19 juli: volle nachtclubs mogen weer en mondmaskerplicht verdwijnt

“Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft, naast Malta, de hoogste vaccinatiegraad in Europa”, aldus premier Boris Johnson tijdens een persconferentie maandag. Daarnaast is het volgens Johnson de ideale moment om te versoepelen dankzij de zomer en de schoolvakanties. “Wachten tot de herfst zou enkel in ons nadeel spelen.”

De meeste coronamaatregelen in Engeland mogen dus vanaf 19 juli op de schop. Zo zal de mondmaskerplicht verdwijnen, al wordt dit nog steeds aangeraden op drukke plaatsen, en de afstandsregels vertrekken ook. De overheid zal niet meer aanbevelen om van thuis te werken.

De horeca- en evenementensector zal geen limiet meer hebben op het aantal toegelaten bezoekers. Alle handelszaken mogen weer open, inclusief de nachtclubs. Bezoekers zijn hierbij niet verplicht om bijvoorbeeld een vaccinatiepas te tonen, maar de zaak of zaal in kwestie kan hier nog steeds zelf voor kiezen.

Wie positief test op Covid-19 moet nog steeds in zelfisolatie en ook de strenge grenscontroles zullen blijven. Er zal wel harder ingezet worden op zelftesten.

De premier erkende wel dat de deltavariant voor stijgende cijfers zorgt. Johnson benadrukte dat de pandemie “nog lang” niet voorbij is. De premier maande zijn landgenoten voorzichtig te blijven omgaan met de risico’s van Covid-19.

Oorspronkelijk stond Freedom Day in het VK gepland voor 21 juni. Maar de uit India afkomstige Delta-variant leidde tot een stijging van het aantal besmettingen, met name in het noorden van Engeland. Door de vaccinaties kwam het niet tot volle IC’s of een stijging in sterftegevallen, maar Johnson wilde geen enkel risico nemen.

Voor ons land gaven zowel premier Alexander De Croo (Open Vld) als Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) al aan dat het de bedoeling moet zijn om het mondmasker zo veel mogelijk los te laten tegen september. Daarover wordt mogelijk beslist op het komend Overlegcomité van 16 juli.