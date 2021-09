Frauduleuze FluBot-sms’jes duiken weer massaal op: zo kan u de schade beperken

Sinds vorige week wordt België opnieuw geteisterd door het FluBot-virus, kwalijke ‘malware’ die zich via smartphones verspreidt en ook in mei al de ronde deed. Daar waarschuwen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en het Centrum voor Cybersecurity (CCB) voor. Zeker 2.000 smartphones werden al tijdelijk geblokkeerd.

Hoe werkt het FluBot-virus?

Het virus circuleert via frauduleuze sms’jes die door een pakjesdienst lijken te zijn verstuurd. Wie de link aanklikt, komt op een authentiek uitziende website terecht, waar gevraagd wordt een app te downloaden waarmee de status van de zending kan worden gevolgd. Maar in werkelijkheid loodst die app het virus binnen. Dat verschaft zich toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden, bankkaartgegevens en volledige contactenlijst.

Waar moet u op letten?

De stelregel blijft dus om niets aan te klikken, zolang u niet absoluut zeker bent van wie het komt, of het nu om een e-mail of een sms gaat. Het BIPT en het CCB roepen mobiele telefoongebruikers op om ook nooit applicaties te installeren via zo’n link.

Wat kan u doen als het kwaad al is geschied?

Dan komt het er vooral op aan om het virus zo snel mogelijk onschadelijk te maken. Door bijvoorbeeld uw telefoon in vliegtuigstand te zetten, belet u dat het zich kan verspreiden naar andere toestellen. “Voer je wachtwoord niet in en log niet in op een account, vooraleer je je toestel terug op de fabrieksinstellingen hebt gezet”, zo raadt de overheidswebsite SafeOnWeb aan.

Slachtoffers veranderen nadien best ook alle wachtwoorden van de accounts waartoe ze met hun smartphone toegang hebben. Daarnaast is het ook een goed idee om alle contacten zo snel mogelijk te verwittigen. Mensen kunnen screenshots van frauduleuze berichten versturen naar verdacht@safeonweb.be.

Wat als uw toestel geblokkeerd werd?

De mobiele operatoren hebben de afgelopen dagen al meer dan 2.000 geïnfecteerde toestellen tijdelijk geblokkeerd wegens abnormaal veel sms-verkeer. Die mensen kunnen dan wel nog bellen en sms’en ontvangen, maar geen sms’en meer versturen. De mobiele operatoren geven geblokkeerde klanten instructies om de malware te verwijderen. Eens dat gebeurd is, kan de klant opnieuw sms’en sturen.