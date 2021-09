Fraude bij verkoop Anderlecht? Het gerecht rook onraad dankzij een ander dossier

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke zou 5 miljoen euro te veel betaald hebben omdat hij opgelicht is door de vorige eigenaars. Tot die conclusie zou het Brussels parket gekomen zijn na een diepgaand onderzoek. Het vorige bestuur zou op frauduleuze wijze een vergoeding voor voetbalmakelaar Christophe Henrotay afgewenteld hebben op de nieuwe eigenaars.

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem stuurt het dossier binnenkort door naar de raadkamer. Die moet beslissen of ze ex-clubeigenaar Roger Vanden Stock, ex-algemeen manager Herman Van Holsbeeck en ex-CEO Jo Van Biesbroeck doorverwijst naar de correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Een vierde betrokkene die het parket wil vervolgen, is spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij is de spilfiguur in het hele verhaal, door wie deze zaak aan het rollen ging.

Henrotay zou in 2017 een mandaat gekregen hebben om een nieuwe overnemer te zoeken voor Anderlecht, waarbij hij 10 procent van de verkoopprijs als commissie zou krijgen. Maar later werd die regeling aangepast: hij zou een vast bedrag van 3 miljoen euro krijgen bij de verkoop, ongeacht of hij de nieuwe eigenaar had aangebracht. Uiteindelijk kwam Marc Coucke als winnaar uit de bus, met wie Henrotay niks te maken had.

Van Holsbeeck en co. vonden een creatieve oplossing om gedeeltelijk aan de betaling van die 3 miljoen te ontsnappen. Volgens RTBf stelden ze een geantidateerd contract op, waarin Henrotay een forfaitair bedrag van 2 miljoen euro werd beloofd bij een uitgaande transfer van Leander Dendoncker. Die verhuisde in augustus 2018 naar het Engelse Wolverhampton. En zo moesten de nieuwe eigenaars zelf twee derde van de commissie voor de verkoop van de club betalen aan Henrotay. Als het gerecht dit kan bewijzen, dan is er sprake van valsheid in geschrifte en oplichting. Dit wordt bestraft met boetes en zelfs gevangenisstraffen, al is dat laatste eerder uitzonderlijk.

Coucke vs. Gheysens

Marc Coucke en zakenpartner Joris Ide betaalden eind 2017 80 miljoen euro voor 74 procent van de aandelen in Anderlecht: 64 procent voor Coucke en 10 procent voor Ide. Ze hadden aanvankelijk een bod gedaan van 75 miljoen euro, 16 miljoen euro minder dan betonboer Paul Gheysens. Maar uiteindelijk deden Coucke en Ide er 5 miljoen euro bij, genoeg om het bestuur te overtuigen.

Het gerecht rook onraad – waarom niet kiezen voor het beste bod? – toen het met een ander dossier bezig was: dat naar de handel en wandel van Henrotay. De Luikse voetbalmakelaar die in Monaco woont had allerlei fiscale constructies opgezet in onder meer Nederland, Luxemburg, Cyprus, de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden en streek ongewoon hoge commissies – tot wel 30 procent – op bij voetbaltransfers, zoals die van Aleksander Mitrovic, Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Chancel Mbemba.

Alle betrokkenen lieten gisteren verstaan dat ze vertrouwen hebben in het gerecht en dat ze onschuldig zijn. Marc Coucke, de benadeelde partij in deze zaak, reageerde op Twitter: “Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of RSCA zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen.” Op die manier zou hij misschien (een gedeelte van) die 5 miljoen euro kunnen recupereren.

In zekere zin komt dit als geroepen voor de zakenman. Hij krijgt nu de kans om de schuld van de neergang van Anderlecht volledig in de schoenen van het vorige bestuur te schuiven, iets wat hij eerder al probeerde door te verwijzen naar “de lijken die uit de kast gevallen waren”. Een beproefd recept in de zakenwereld, zoals Coucke zelf maar al te goed weet.

De Amerikaanse farmareus Perrigo deed de afgelopen jaren hetzelfde, met Coucke in het andere kamp: de overname van OmegaPharma, het bedrijf dat Coucke verkocht voor 1,4 miljard euro, zou Perrigo volledig in de vernieling hebben gereden, beweerden de Amerikanen zelf. Ze spanden zelfs een arbitragezaak aan, waarin ze geld eisten van Coucke en zijn zakenpartner omwille van misleiding bij de verkoop. Vorige maand trok Perrigo aan het langste eind: Coucke moet deze maand 175 miljoen euro op tafel leggen vanwege ‘incidentele fraude’.

Kapitaalsverhoging

Maar net als de malaise bij Perrigo zeker niet helemaal te verklaren is door de overname van OmegaPharma, geldt dat bij Anderlecht wat betreft de vermeende fraude door het ex-bestuur. Enerzijds had Coucke eind 2017 al kunnen zien dat de prijs die hij betaalde voor Anderlecht ver boven de marktwaarde lag, gezien de torenhoge schulden en de zware kostenstructuur. Anderzijds bleef hij de daaropvolgende jaren het geld uit ramen en deuren smijten, met onder andere gigantische lonen – met onder meer een bruto jaarloon van 2,7 miljoen euro voor de Fransman Adrien Trebel, momenteel in de B-kern.

De zakenman keek op Twitter ook al vooruit: “Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staff alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA.” Die mooie paars-witte toekomst zal niet afhangen van deze rechtszaak, maar wel van het feit of deze maand eindelijk de al zolang beloofde kapitaalsverhoging doorgevoerd zal worden om de schuldenberg van 100 miljoen euro af te bouwen.