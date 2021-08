Franse priester vermoord door man die vorig jaar kathedraal in brand stak

Rechtse politici als Marine Le Pen vragen zich af waarom de vermoedelijke dader, een 40-jarige Rwandese asielzoeker, überhaupt nog in Frankrijk was. Na de brandstichting pakte de politie hem op, maar na afzienbare tijd mocht hij met een enkelband weer de straat op. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was het juridisch niet mogelijk de Rwandees tijdens het onderzoek naar de brandstichting uit te zetten.

Verschillende Franse media schrijven dat de vermoedelijke dader samenwoonde met de priester. “Gedurende enkele maanden” kwam de Rwandees bij hem over de vloer, zegt een politiebron tegen het persbureau AFP.

Darmanin zegt dat hij naar het dorp van het delict, Saint-Laurent-sur-Sèvre, gaat om steun te betuigen. De vermoedelijke dader was volgens Le Figaro een bekend gezicht in de christelijke gemeenschap in de gemeente. Zijn betrokkenheid bij de brandstichting vorig jaar in juli was bekend, maar deed daar niets aan af.

De 15de-eeuwse kathedraal van Nantes werd flink beschadigd door die actie. De politie pakte de man binnen een week op, waarna hij via zijn advocaat spijt betuigde. De dader zou tien jaar gevangenisstraf en een boete van 150.000 euro boven het hoofd hangen, schetste de aanklager destijds. Zo'n honderd brandweermannen wisten te voorkomen dat de kerk in de vlammen opging.

Publiek debat

De kwestie geeft munitie voor een publiek debat over het justitiële systeem in Frankrijk en de positie van asielzoekers daarin. De ultrarechtse Marine le Pen (Rassemblement National) sprak van een actie van ‘ongekende ernst’: “Dit is het complete failliet van de staat en van Darmanin”, schreef ze op Twitter.

De minister van Binnenlandse Zaken reageerde geagiteerd. “Wat een onwaardigheid! In plaats van haar medeleven te betuigen aan de katholieken die deze moordenaar verwelkomden, polemiseert mevrouw Le Pen zonder de feiten te kennen. Deze vreemdeling kon niet worden uitgezet, ondanks het deportatiebevel, zolang zijn rechterlijke controle niet werd opgeheven.”