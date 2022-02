Franse presidentskandidaat Valérie Pécresse onder vuur na flirt met extreemrechts

Haar toehoorders klapten afgelopen weekend nog enthousiast toen Valérie Pécresse de woorden ‘grand remplacement’ in de mond nam. Maar het applaus voor de presidentskandidaat van Les Républicains verstomde al snel tijdens het debat dat na haar optreden oplaaide.

Op haar eerste grote campagnebijeenkomst in de Zénith-concerthal in Parijs, waar ruim zevenduizend aanhangers verzamelden, schetste Pécresse een toekomstbeeld voor Frankrijk. Daarbij somde de centrumrechtse kandidaat de grote vragen op waar het land zich volgens haar voor gesteld ziet. Of Frankrijk over tien jaar nog een soevereine natie zal zijn, bijvoorbeeld. En of het land verenigd zal zijn of juist versplinterd. Om vervolgens de zin uit te spreken waarover nu al een paar dagen in de media wordt gediscussieerd: “Fatalisme is niet het antwoord op de grote belangrijke vragen waar Frankrijk voor staat, noch over de grote vervanging, noch over de grote neergang.”’

Import van migranten

De term grand remplacement wordt ook wel vertaald als ‘omvolking’. De kreet werd in 2010 door de Franse auteur Renaud Camus gemunt en verwijst naar een complottheorie die stelt dat westerse elites migranten importeren om de oorspronkelijke bevolking te vervangen. Daarbij zou het doel zijn een wereldorde te creëren waar grenzen er niet meer toe doen.

De theorie is vooral populair in extreemrechtse kringen. Toen Pécresse de woorden in de mond nam, wist ze dat ze kritiek kon verwachten. Al zei ze tegen zender RTL verbaasd te zijn. Ze had de term immers in een bepaalde context gebruikt en juist over willen brengen dat “ze zich niet neerlegt bij de theorieën van extreemrechts, omdat ze weet dat het anders kan”.

Maar volgens sommigen doet de context er niet toe en kan ze de beladen term beter helemaal vermijden, iets wat bijvoorbeeld zelfs haar extreemrechtse rivaal Marine Le Pen probeert te doen. De organisatie SOS-Racisme keurde de “onwaardige uitlatingen” af. De socialistische presidentskandidaat Anne Hidalgo sprak van “weer een Rubicon” die is overgestoken.

Verwijzen naar het taboehoekje

Ook binnen Les Républicains klonk kritiek. “Het moet duidelijk zijn dat wij niet van de grand remplacement zijn”, zou Xavier Bertrand, president van de regio Hauts-de-France, op het partijkantoor hebben gezegd. Ook andere partijgenoten wezen er op dat ze het verschil met extreemrechts veel duidelijker moet markeren.

Maar niet iedereen is van die mening. Zo vindt partijgenoot en senator Bruno Retailleau dat Pécresse zelf mag kiezen welke termen ze gebruikt.

Het debat legt het geworstel binnen de partij bloot over de beste strategie voor Pécresse om de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te halen, die in april staat gepland. Daarvoor zal ze vooral de strijd moeten aangaan met de extreemrechtse Éric Zemmour, die net als zij in de peilingen rond de 15 procent schommelt, en met Marine Le Pen, die op 17 procent van de stemmen wordt ingeschat.

De linkse presidentskandidaten spelen vooralsnog nauwelijks een rol van betekenis. Zittend president Emmanuel Macron, die zich nog altijd niet officieel kandidaat heeft gesteld, kan volgens de peilingen op een kwart van de stemmen rekenen.