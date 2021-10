Franse oud-minister Bernard Tapie (78) overleden na strijd tegen kanker

“Hij vertrok vredig, omringd door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en broer”, luidt het in Le Parisien. Zijn gezondheid verslechterde de afgelopen maanden. Tapie leed al jaren aan maagkanker.

In juli 2019 stond Tapie met vijf anderen terecht voor zijn rol in een omstreden arbitragezaak rond de verkoop van zijn aandelen in het sportkledingmerk Adidas. In de arbitragezaak uit 2008 kende het ministerie van Financiën hem 403 miljoen euro toe als vergoeding voor schade die hij zou hebben geleden door de verkoop van Adidas aan de bank Crédit Lyonnais in de jaren 90. De bank verkocht Adidas door met een winst van honderden miljoenen. Tegen Tapie was vijf jaar cel cel geëist wegens fraude. Hij werd vrijgesproken.

Tijdens zijn voorzitterschap bij voetbalclub Olympique Marseille, met Raymond Goethals als trainer, won de club de Champions League en de Franse landstitel. In het najaar van 1993 werd Tapie beschuldigd wegens gesjoemel bij wedstrijden. De Franse voetbalbond zette zijn club terug naar de Ligue II.

De zakenman had ook een verleden als politicus. Tapie stapte eind de jaren ‘80 in de politiek als volksvertegenwoordiger voor Marseille. Toenmalig president François Mitterand (PS) lanceerde Tapie. Enkele jaren later schopte hij het tot minister bevoegd voor de steden in de regering van premier Pierre Bérégovoy.