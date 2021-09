Franse ex-president Sarkozy schuldig bevonden aan illegale financieringspraktijken

De zaak draaide rond de zogeheten Bygmalion-affaire. Sarkozy werd in 2007 tot president gekozen en zijn campagneteam en medewerkers smeten in de eerste maanden van 2012 met geld om hem herkozen te krijgen. Uiteindelijk zou er 20 miljoen euro meer zijn uitgegeven aan de verkiezingscampagne dan wettelijk was toegestaan.

Om de omvang van dat bedrag te verdoezelen zou het team van Sarkozy met rekeningen hebben gesjoemeld. Daardoor zouden ze niet in de administratie van de verkiezingscampagne opgedoken zijn, maar werden ze afgewenteld op zijn partij, de UMP. De dure verkiezingsbijeenkomsten werden georganiseerd door consultancybedrijf Event & Cie., een dochteronderneming van de firma Bygmalion.

Sarkozy werd in maart van dit jaar al tot een celstraf veroordeeld wegens corruptie. De rechters achtten hem schuldig aan een poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Hij heeft drie jaar cel gekregen, waarvan twee jaar voorwaardelijk, maar is in beroep gegaan tegen het vonnis.

In 2011 werd de intussen overleden Jacques Chirac, Sarkozy’s voorganger, ook al veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor verduistering van publieke middelen.