Franse coronapas leidt tot massale protesten én vaccinaties

In Frankrijk vonden zaterdag massale protesten plaats tegen de coronapas. De demonstranten vinden dat de pas hen dwingt tot vaccinatie om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het is meer een achterhoedegevecht: verleden week maakten drie miljoen Fransen een afspraak voor inenting.

In een van de meest vaccinatiesceptische landen van Europa gebruikt president Emmanuel Macron afwisselend de wortel en de stok om Fransen over te halen tot een coronaprik. Met een volledige vaccinatiegraad van 40 procent en de snel oprukkende deltavariant in de achteruitkijkspiegel hanteert hij nu vooral de stok.

Vanaf deze week is de toegang tot alle culturele plekken waar meer dan vijftig mensen samenkomen, zoals musea, bioscopen en festivals, voorbehouden aan Fransen met een ‘pass sanitaire’. Deze coronapas bewijst dat iemand gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld is van het coronavirus.

Vanaf augustus geldt die plicht ook voor horeca, winkelcentra, ziekenhuizen en op langeafstandsreizen per vliegtuig, trein of auto. Naast een forse uitbreiding van het aantal plekken waar de coronapas verplicht wordt, kondigde Macron ook aan dat vaccinatie verplicht wordt voor zorgpersoneel en dat PCR-testen vanaf oktober niet meer gratis worden verstrekt.

Daarom gingen zaterdag 114.000 Fransen de straat op, op maar liefst 136 verschillende plaatsen, volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. In Parijs vond het grootste protest plaats met circa 18.000 betogers. In veel Franse steden (Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nice, Lille) waren een paar duizend man op de been. Zelfs in het slaperige Bretonse stadje Quimper demonstreerde 400 man. Het bleef niet overal rustig, op sommige plaatsen zette de politie traangas in.

Dictator Macron

De demonstranten, in Parijs vergezeld door coronasceptische politici en kopstukken van de gele hesjes, zijn tegen de ‘gezondheidsdictatuur’ die hun wordt opgelegd en tegen de ‘dictator Macron’. “Het is niet alsof we denken dat de aarde plat is”, citeert persbureau AFP een 39-jarige verpleeghulp uit Montpellier, “maar we weten niet wat de langetermijneffecten zijn van de vlug in elkaar geflanste vaccins die Macron ons wil opdringen.”

De betogers stellen dat de deelname aan het maatschappelijk leven onmogelijk wordt zonder vaccin of negatieve test. En hoewel je laten testen in Frankrijk eenvoudig is (bij elke apotheek kun je een gratis antigeentest laten doen) telt voor veel demonstranten het principe.

Activisten klagen de 'gezondheidsdictatuur' aan. Beeld AFP

Het gros van hun landgenoten staat er een stuk pragmatischer in, bleek afgelopen week uit het stille succes van Macrons beleid: drie miljoen Fransen maakten een afspraak voor een prik. Daarvan was 60 procent onder de 35, een demografische groep die tot nu toe treuzelde om zich te laten vaccineren.

Het nieuwe beleid geniet de steun van een meerderheid van de bevolking, laat een peiling van de krant Le Figaro zien. Driekwart is het eens met de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en 61 procent van de Fransen staat achter de coronapas.

Nieuwe inreisregels

Naast het versnellen van de vaccinaties probeert de Franse regering de verspreiding van de deltavariant ook op andere manieren te beteugelen. Dit weekend verscherpte ze de inreisregels voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Cyprus, Spanje, Portugal en Griekenland. Wie naar Frankrijk wil, moet volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test overleggen die maximaal 24 uur oud is. Eerst was dat nog 72 uur.

De reisbranche is ontstemd over de nieuwe eisen van het populaire vakantieland. Volgens Frank Oostdam, voorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie ANVR, zoeken de Fransen de grens op van wat Europees is afgesproken. Oostdam vindt de maatregel belachelijk, zei hij tegen persbureau ANP. “Je zult maar net zondag gepland hebben om te vertrekken. Dan moet je nu op het laatste moment nog een nieuwe test zien te regelen. Dit is echt een grote belemmering voor reizigers en reisorganisaties.”