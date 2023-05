Franse complotdenker en verspreider van omvolkingstheorie spreekt in Vlaams Parlement op uitnodiging Dewinter

Bijna twee jaar geleden kondigde Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter aan dat hij een boek schreef dat hij in het parlement wilde voorstellen met zijn Franse inspirator Renaud Camus. Zaterdag is het zover. De 76-jarige Camus verlaat zijn kasteel in Plieux, in het zuiden van Frankrijk, om over omvolking te praten in het Vlaams Parlement.

Renaud Camus werd in Frankrijk in de jaren zeventig bekend als een linkse schrijver van onder meer homo-erotische lectuur, maar hij maakte met verloop van tijd een ruk naar rechts. Vanaf 2010 geraakte hij internationaal bekend, vooral in extreemrechtse kringen, met zijn teksten over ‘le grand remplacement’, of de grote vervanging. Zijn these is dat een Europese, christelijke ‘beschaving’ wordt weggevaagd door ‘massa-immigratie’ uit de Maghreb en het Afrikaanse continent.

Die theorie is veel ouder, en komt al voor in het boek The Passing of the Great Race uit 1916 van de Amerikaan Madison Grant. In fanbrieven aan de schrijver noemde de toen nog onbekende Adolf Hitler het boek ‘zijn bijbel’.

De actualisering door Camus inspireerde ook enkele terroristen, van Nieuw-Zeeland tot de VS. Camus distantieerde zich regelmatig van geweld, maar is in Frankrijk zelf meerdere keren veroordeeld voor het aanzetten tot haat of geweld door zijn uitspraken in interviews of op sociale media. Hij staat bekend als anti-islam, maar ook als anti-joods. Zijn concepten vinden ook ingang in de politiek. In Frankrijk gebeurde dat via presidentskandidaat Eric Zemmour, in ons land via Filip Dewinter.

“Belangrijk is dat de omvolking met Camus als belangrijkste woordvoerder in het parlement bespreekbaar is”, zegt Dewinter. “Dat alles draagt bij tot de normalisering en de sociale acceptatie van de omvolking als begrip.”

Wandeling door Sint-Joost-ten-Node

Voor de lezing zal Dewinter eerst een wandeling maken met Camus door de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Hij heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de burgemeester. Ook voor het Vlaams Parlement is de lezing geen discussiepunt.

“Elke fractie kan aanvragen indienen en die evenementen worden enkel ambtelijk beoordeeld, niet politiek, net om discussies te vermijden over wat wel of niet kan”, zegt de kabinetschef en woordvoerder van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “In het huis van de democratie moeten alle meningen kunnen.”

Verschillende politieke fracties in het Vlaams Parlement willen zich uitspreken tegen het discours van Renaud Camus, maar iedereen legt zich neer bij het reglement. De militaire politie, die instaat voor de veiligheid in het Vlaams Parlement, is in overleg met de Brusselse politie wel voorbereid op extreemlinkse protestacties.

Het afgelopen jaar was er geregeld protest tegen een lezing van Dewinter over zijn boek over omvolking. In Leuven kwam het tot een opstootje, waarbij Dewinter tegen de grond ging. Een van de aanvoerders van het protest daar was Petra Denier, die in het verleden nog bij PVDA opkwam. Ook nu is ze een petitie gestart om de lezing van Camus tegen te houden, maar die haalt nog geen zeventig handtekeningen. Ze heeft geen weet van acties zaterdag.