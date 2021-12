Franse centrumrechtse partij Les Républicains kiest voor het eerst vrouw als presidentskandidaat

Pécresse (54) is de eerste vrouwelijke presidentskandidaat voor Les Républicains, de belangrijkste partij van rechts Frankrijk. Ze leverde presidenten als Sarkozy, Chirac en De Gaulle. In 2017 leek François Fillon president te worden namens Lés Républicains, maar hij schakelde zichzelf uit door een corruptieschandaal.

Sindsdien zit de partij in het slop. Ook Pécresse staat in de peilingen slechts op 10 procent, niet genoeg voor de tweede ronde, die opnieuw zou gaan tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen.

Toch wordt de centrumkandidaat Pécresse in het kamp-Macron als een gevaarlijke outsider beschouwd. De Franse president heeft de afgelopen jaren veel aanhang gewonnen onder centrumrechtse kiezers die vroeger op de Républicains stemden. De degelijke middenkandidaat Pécresse zou een deel van deze kiezers kunnen terugwinnen.

Exponent van de elite

Pécresse, die 61 procent van de leden achter zich kreeg, is een typische exponent van de Franse elite. Ze werd geboren in de deftige Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine en studeerde aan de École Nationale d’Administration (ENA), de topopleiding voor hoge ambtenaren. Onder president Sarkozy was ze minister. De afgelopen jaren was ze president van Ile-de-France, de belangrijkste regio van Frankrijk.

Net als de meeste Franse politici is ook Pécresse naar rechts opgeschoven. Ze wil onder meer een quotumsysteem voor immigranten. Landen die geen afgewezen asielzoekers willen terugnemen moeten financieel onder druk worden gezet.

Verrechtst electoraat

Haar tegenkandidaat Eric Ciotti (56), afgevaardigde voor het departement Alpes-Maritimes, ging aanzienlijk verder. Hij wilde onder meer een referendum over de principes van het Franse immigratiebeleid, een einde aan gezinshereniging voor immigranten en een ‘Frans Guantánamo’ voor veroordeelde terroristen.

Het feit dat Ciotti, jarenlang de rechtsbuiten van de partij, tot de tweede ronde doordrong en daarin bijna 40 procent van de stemmen haalde, laat zien hoezeer een deel van het electoraat van de Républicains verrechtst is. ‘Ciotti verloor de verkiezingen, maar won de strijd om de ideeën’, schreef Le Monde.

Toch geloofden de meeste partijleden dat Pécresse meer kans zal maken in de strijd met Macron en Le Pen. In de peilingen voor de presidentsverkiezingen stond Ciotti slechts op 6 procent. Voor centrumkiezers is hij te extreem en onder de extreemrechtse kiezers moet hij concurreren met Marine Le Pen en nieuwkomer Eric Zemmour.