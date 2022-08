Franse belastingdienst ontdekt 20.000 niet-aangegeven zwembaden met artificiële intelligentie

Een artificiële intelligentie-systeem, ontwikkeld door Google en het van oorsprong Franse consultancybedrijf Capgemini, vond op luchtfoto's maar liefst 20.356 ongeregistreerde zwembaden. Het staat de Fransen uiteraard vrij een zwembad bij hun huis te bouwen, maar ze moeten dat binnen negentig dagen aanmelden bij de belastingdienst. Omdat de onroerendgoedbelasting wordt gebaseerd op de huurwaarde van het vastgoed, leidt een verbouwing, dus ook de aanleg van een zwembad, voor een verhoging daarvan.

Een zwembad van 30 vierkante meter levert de fiscus gemiddeld zo’n 200 euro per jaar extra op. Na de AI-proef bleek de belastingdienst 10 miljoen aan niet-betaalde belastingen te zijn misgelopen. Bij duizenden zwembadbezitters viel dus een naheffing op de mat. Frankrijk inde in 2019 bijna 94,8 miljard euro aan onroerendgoedbelasting. Aan het project hangt een prijskaartje van 24 miljoen euro.

Google Maps

De Franse belastingdienst begon vorig jaar als proef met het AI-systeem. Luchtfoto’s vanuit Google Maps werden vergeleken met informatie uit het kadaster, het openbare register waarin alle vastgoed en de rechten van grond- en pandbezitters zijn vastgelegd. Zwembaden die wel op de foto’s, maar niet in het kadaster verschenen, werden zo geregistreerd.

Frankrijk heeft volgens datawebsite Statista naar schatting ruim 3,2 miljoen privézwembaden. Met name vlak voor en aan het begin van de coronapandemie steeg de omzet van de particuliere zwembadindustrie fors, met ruim 51 procent. Die stijging werd vermoedelijk veroorzaakt doordat mensen veel thuis werkten en dus meer tijd rondom huis besteedden. Hoeveel van deze zwembaden ongeregistreerd zijn, is nog niet bekend.

De AI-proef werd in oktober 2021 in negen departementen ingevoerd, maar na dit succes wil de Franse belastingdienst het systeem landelijk gaan invoeren, zo meldt de fiscus aan de Britse krant The Guardian. Het Franse Directoraat-Generaal Belastingen, een financiële overheidsdienst, schat dat potentiële belastinginkomsten voor ongeregistreerde zwembaden kunnen oplopen tot 40 miljoen als de AI-software in heel Frankrijk wordt gebruikt.

Veranda’s

Er zijn tevens plannen in de maak om de kunstmatige intelligentie in te zetten om ongeregistreerde aanbouwen en veranda’s op te sporen. Daarvoor blijkt het systeem echter nog niet geavanceerd genoeg. In april claimden de ontwikkelaars van de software dat het systeem een foutmarge van ongeveer 30 procent heeft. Op dit moment kan de kunstmatige intelligentie nog geen onderscheid maken tussen een aanbouw, een hondenkennel of een zeildoek op de grond.

Ook konden zwembaden die op luchtfoto’s verscholen gingen onder bomen of in de schaduw lagen niet worden gedetecteerd, en werden zonnepanelen soms onterecht voor zwembad aangezien. De Franse fiscus werkt nu aan het verbeteren van de software.

Hoewel menig zwembadbezitter zal balen van de maatregel, kan de software de belastingbetaler ook ten goede komen. ‘We gaan de tweede onderzoeksfase in, waardoor we straks ook kunnen verifiëren of een landgoed leeg staat en niet langer belast moet worden’, zei Antoine Magnant, de plaatsvervangend directeur-generaal van de Franse openbare financiën, tegen de krant Le Parisien.