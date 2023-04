Franse ambassade in Soedan sluit en is niet langer een vluchtroute voor buitenlanders

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars landgenoten uit Soedan weg te halen. Buitenlandse Zaken in België liet weten dat er zich 42 Belgen en rechthebbenden (mensen zonder de Belgische nationaliteit, maar lid van het kerngezin van een Belg) bevinden en dat met Frankrijk en Nederland wordt samengewerkt om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Intussen zijn al acht Belgen en hun familieleden geëvacueerd, zei minister Lahbib vanochtend voor aanvang van de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de afdeling van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) in Soedan. Hij raakte vorige week gewond bij het opflakkerende geweld.

Een dertigtal Belgen is nog ter plaatse in Soedan. “Maar een groot deel van hen heeft niet de wil uitgedrukt om te vertrekken”, zei Lahbib. Het is mogelijk dat nog andere evacuatieoperaties plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. “Alles hangt af van de veiligheidssituatie ter plaatse.” Lahbib bedankte het Belgische diplomatieke personeel en de samenwerking met landen als Frankrijk, Djibouti, Jordanië, Duitsland en Nederland.

In totaal zijn de voorbije dagen meer dan 1.000 EU-burgers geëvacueerd, meldt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, maandag. “Het is een complexe operatie, maar ze is geslaagd”, zei Borrell in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. “Ik kan u geen exacte cijfers geven, maar het is zeker dat meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd”, voegde hij eraan toe.

Franse ambassade

Inmiddels heeft Frankrijk haar ambassade in Khartoem gesloten. Dat maakte het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagmiddag bekend. De Franse ambassade gold dagenlang als verzamelpunt voor buitenlanders die Soedan wilden verlaten, om zo aan de gevechten tussen het regime en paramilitaire rebellen te ontsnappen.

“De ambassade van Frankrijk in Soedan is tot nader order gesloten. Ze is ook geen verzamelpunt meer voor mensen die het land willen verlaten”, staat in een persmededeling van het ministerie, dat eraan toevoegt dat de ambassade haar werkzaamheden in Soedan vanuit Parijs zal voortzetten onder toeziend oog van de ambassadrice.

Frankrijk had de voorbije dagen verschillende evacuatie-operaties opgezet en uitgevoerd, waardoor honderden Fransen en mensen met andere nationaliteit Khartoem konden verlaten. Ook Duitsland kon al een duizendtal landgenoten evacueren uit Soedan. Vanuit Groot-Brittannië klinkt kritiek: verschillende diplomaten werden al geholpen om Soedan te verlaten maar de overige Britten kregen nog geen signaal over een evacuatie.

Internet plat

Op 15 april braken zowel in de hoofdstad Khartoem als daarbuiten gevechten uit tussen het reguliere regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die strijden om de macht in het land.

Donderdag liet Buitenlandse Zaken weten met 30 landgenoten contact te hebben gehad. Hoeveel er dat inmiddels zijn, is niet duidelijk. “We doen er alles aan om iedereen te bereiken”, aldus woordvoerder Wouter Poels. Dat is niet evident omdat het geweld ook de communicatieinfrastructuur treft. Zo zou volgens de Britse organisatie Netblocks, die wereldwijd de internettoegang monitort, het internet in Soedan zo goed als plat liggen.