Frankrijk zet zich schrap voor een nieuw seizoen bosbranden: ‘Deze zomer gaan we patrouilleren om mensen het bos uit te sturen’

Een recordaantal hectare bos in Frankrijk ging vorig jaar zomer in vlammen op. De Zuidwest-Franse regio Gironde werd ongenadig hard getroffen, een gebied dat juist lang bespaard bleef van bosbranden. Hoe bereidt de regio zich voor op een nieuw seizoen?

Het is van een verraderlijke schoonheid, zoals hij naakt ligt uitgestrekt aan de Zuidwest-Franse kust. Verraderlijk, want zo toegankelijk en zichtbaar hoort het duin eigenlijk niet te zijn. De eeuwenoude bossen rondom Dune du Pilat, anderhalf uur rijden ten zuiden van Bordeaux, onttrokken het hoogste zandduin van Europa lange tijd grotendeels aan het zicht.

Maar de vuurzee die in de zomer van 2022 over dit gebied raasde, maakte aan die beschutting een einde. In het aangrenzende bos van La Teste-de-Buch ontstond brand na kortsluiting in een busje dat afval vervoerde. Door de aanhoudende droogte en recordtemperaturen waarmee de Gironde net als de rest van Frankrijk te maken had, kreeg het vuur ruim baan. In de megabrand, die elf dagen lang zou aanhouden, ging 7.000 hectare bos in vlammen op.

Wie nu de autoweg door het gebied volgt, ziet het duin in al zijn grootsheid. Maar ook de kale vlakten en de zwartgeblakerde stammen eromheen, geflankeerd door waarschuwingsborden die parkeren in de berm hier strikt verbieden. Uit een afgezet stuk bos komt een vrachtwagen gereden met stapels afgebladderde bomen – verbrande stammen trekken ziekten aan en moeten worden geruimd, een missie die een jaar na de ramp nog altijd gaande is. De autoroute zelf is pas sinds eind december weer geopend, nadat die lange tijd was afgesloten uit vrees voor omvallende bomen.

Voor de bossen in heel Frankrijk was 2022 een rampjaar. In totaal ging 72.000 hectare (ruim honderd voetbalvelden) bos in vlammen op; zeven keer zoveel als gemiddeld in de afgelopen jaren. Door aanhoudende droogte, hitterecord na hitterecord en een gebrek aan brandweerlui en materialen kon het vuur wild om zich heen grijpen. Het traditionele vuurwerk op Le Quatorze Juillet werd in meerdere plaatsen afgelast.

Ook elders in Europa leidden droge lentemaanden en een zeer warme zomer tot veel bosbranden. In Spanje en Portugal werden honderden inwoners en toeristen geëvacueerd, velen raakten gewond. Sinds de Europese weerdienst Copernicus is begonnen met meten ging er in Europa alleen in 2017 meer bos in vlammen op.

Op Camping de la Dune wordt alles heropgebouwd. Beeld Lina Selg

Vicieuze cirkel

De Zuidwest-Franse regio Gironde werd getroffen door ruim zeshonderd branden. Vrijwel tegelijkertijd met de brand in Teste-de-Buch woekerde een megabrand in Landiras, iets verder landinwaarts. Zo werd 30.000 hectare bos in Gironde in de as gelegd.

Klimaatverandering speelt door toenemende hitte en droogte een rol bij het aanjagen van de branden, en bossen hebben ook een belangrijke functie bij het opnemen van CO 2 . Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Bij de talloze bosbranden komt veel CO 2 vrij en de kaalslag heeft nog verstrekkender gevolgen. In 2021 namen de Franse bossen volgens de Franse Hoge Raad voor het Klimaat 31 miljoen ton CO 2 op, dat is 7,5 procent van de Franse CO 2 -uitstoot, maar bijna de helft minder dan de 57 miljoen ton van tien jaar eerder. Het verhoogde CO 2 -gehalte in de atmosfeer leidt vervolgens weer tot opwarming van de aarde, met meer brandgevaar tot gevolg.

Nieuwe blusvliegtuigen

Om Frankrijk beter voor te bereiden op nieuwe branden wordt het brandweerkorps met vijfhonderd man uitgebreid en moeten er per juli zes nieuwe blusvliegtuigen en drie extra blushelikopters beschikbaar komen. Van de 180 miljoen euro uit het staatsfonds, bedoeld voor nieuw materieel, kreeg het departement Gironde 36 miljoen euro, goed voor 46 extra bluswagens.

En dan is er sinds kort een speciaal bos-weerbericht: op basis van windkracht, vochtigheid en de hoeveelheid droge of dode begroeiing wordt met kleuren op de landkaart het risico op bosbrand aangeduid: groen (zwak), geel (matig), oranje (hoog) of rood (zeer hoog). Het helpt de brandweer in hun strategie, en elk departement kan per kleur extra maatregelen instellen zoals een rook- of wandelverbod in het bos.

Hier raasde de brand vorig jaar door. Beeld Lina Selg

“Bij hoog risico gaan we vanaf deze zomer patrouilleren om mensen het bos uit te sturen of te vragen hun werkzaamheden te staken”, zegt Bernard Rablade van de lokale preventiedienst voor bosbranden DFCI in Belin-Béliet. In het dorp, ruim een half uur rijden landinwaarts vanaf Dune du Pilat, werd vorig jaar naast bosgebied een tiental huizen door brand verwoest. Zelf zag Rablade, die eigenaar is van een pijnboombos, een kwart van zijn terrein in vlammen opgaan.

“Een jaar geleden nog zag je hier herten, wilde zwijnen, vogels”, verzucht Rablade, terwijl hij rondleidt door getroffen gebied. Hier en daar ontspruit weer groen op de dorre akker en er liggen verbrande stammen opgestapeld langs de kant, maar dat op deze kale vlakte hier een bos stond, is moeilijk voorstelbaar. “Alsof je door een maanlandschap rijdt”, zegt hij met bitterheid in zijn stem.

Een belangrijke missie voor zijn preventiedienst DFCI is het herstellen van de toegangswegen door het bos, waarmee blusauto’s zo ver mogelijk het gebied in kunnen komen. Lange tijd werden die verwaarloosd, wat het blussen vorige zomer bemoeilijkte. “Sinds 1949 hebben we geen echt grote branden meer gekend. We waren in slaap gedommeld,” zegt Rablade, “maar de werkelijkheid heeft ons hard ingehaald.”

Kwetsbaar gebied

Dat de bosbranden nieuw terrein vinden in Frankrijk, blijkt ook uit de kaarten van de Europese bosbrandmonitor EFFIS (European Forest Fire Information System). Jarenlang zijn vooral in het zuiden van Frankrijk bosbranden te zien en die aan de Atlantische kust zijn vaak ook nog gecontroleerde branden. In het noorden komen bosbranden incidenteel wel voor, maar gaat het om kleine, snel onder controle gebrachte branden. Totdat in 2022 grote delen van de Gironde in vlammen opgaan, een brand waarbij de ‘gebruikelijke’ branden in Zuid-Frankrijk in het niet vallen.

“De Gironde moet weer een brandcultuur ontwikkelen”, stelt Rablade: herkennen wanneer gebied kwetsbaar is, weten hoe het bos te onderhouden, waakzaam zijn bij beginnende branden. Zelf staat hij sinds de megavuren vorig jaar op scherp – Rablade stond er destijds middenin om brandweerlui die uit heel het land te hulp schoten wegwijs te maken in het bos.

Zwoele zomeravond

Enkele weken geleden nog, op een zwoele zomeravond met zijn vrouw voor de tv, schrok hij plots op van een geur die hij uit duizenden herkent. Rablade sprong in zijn terreinwagen, de geur achterna, en inderdaad: door een blikseminslag was een kleine brand ontstaan, die gelukkig snel was gedoofd.

Terwijl in de Gironde weer de eerste bomen worden geplant, klinkt ook kritiek. Een groot deel van de bossen in de regio is in private handen. De regio is daarmee geen uitzondering. Ruim driekwart van de Franse bossen is het bezit van particulieren, hoewel ze vaak wel toegankelijk zijn voor bezoekers. Deze eigenaren kiezen vaak voor het aanplanten van pijnbomen in plaats van loofbossen.

De zeeden, die een groot deel van het bos uitmaakt, groeit snel en wordt veelgebruikt voor de productie van verpakkingen en goedkope houten meubelen. Maar juist deze monocultuur van pijnbomen maakt het bos licht ontvlambaar, waarschuwen specialisten. Rablade, die zelf een terrein met pijnbomen exploiteert, haalt hierover zijn schouders op. “Pijnbomen doen het als een van de weinigen goed in dit droge klimaat. De ravage van vorig jaar is ook een economische ramp, mensen in dit gebied leven van het bos.”

Campings

Terug aan het Dune du Pilat heeft van de vijf campings die vorige zomer midden in de vuurlinie lagen, alleen Camping de la Dune eind juni de deuren weer geopend. Op de plek van het voormalige toiletgebouw staat nu een tijdelijk noodtoilet, er wordt volop getimmerd aan nieuwe chalets en het nieuwe zwembad moet over een week gereed zijn. “De dag nadat de brand hier alles in as had gelegd, besloot ik de bladzijde zo snel mogelijk om te slaan en aan het werk te gaan”, zegt eigenaar Franck Couderc tijdens een wandeling over de camping. Hij wijst op de houten stellages met brandblussers verspreid over het terrein. “Gemaakt van het hout dat overbleef van de verbrande bomen.”

Toen op 12 juli 2022 het bos van Teste-de-Buch in de fik vloog, stonden de Zwitserse campinggasten Claudine en Pedretti Curzio boven op het duin dat uitkijkt over het gebied. Claudine laat het filmpje zien op haar telefoon: een zee van groen, met daarboven apocalyptisch dikke rookwolken in grijs en oranje. “Het vuur woekerde op 6 kilometer hiervandaan”, vertelt Pedretti. “Die nacht werden we geëvacueerd vanwege de heftige rook. De voorspelling was dat de wind het vuur in de andere richting zou jagen.”

Claudine en Pedretti Curzio kwamen uit solidariteit terug naar Camping de la Dune. Beeld Lina Selg

Dat liep anders. De loofbomen en de gebouwen rond de receptie bleven gespaard, maar zo’n 90 procent van de camping brandde tot de grond toe af. “Bizar genoeg is onze tent bewaard gebleven”, vertelt Pedretti. “Maanden na de ramp kregen we alles wat we hadden achtergelaten keurig thuis opgestuurd.”

Terugkomen in het gebied des onheils, kaalgevreten door het vuur, is een vreemde ervaring. “Maar Franck heeft er alles aan gedaan om ons een zo goed mogelijke tijd te geven ondanks de evacuatie. En men werkt er hard aan hier weer iets moois van te maken”, zegt Pedretti. “Uit solidariteit zijn we daarom dit jaar teruggekomen.”