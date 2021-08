Frankrijk verstrengt: coronapas is nu ook op deze plaatsen verplicht

Wat is de coronapas?

Met de Franse coronapas of ‘pass sanitaire’ kunnen Franse inwoners bewijzen dat ze:

• volledig gevaccineerd zijn met een door de EU goedgekeurd vaccin (na 7 dagen, 28 dagen bij J&J)

• een negatieve PCR- of antigeentest hebben afgelegd in de laatste 72 uur

• in de laatste zes maanden hersteld zijn van een Covid-19-infectie.

Met de coronapas moet het mogelijk zijn om delen van het land weer te heropenen, zonder het risico op verspreiding van het coronavirus te vergroten. De pas kan bestaan uit een papieren bewijs, maar is ook digitaal terug te vinden in de TousAntiCovid-applicatie - vergelijkbaar met de CovidSafe-app bij ons.

Waar is dit verplicht?

Sinds eind juli hebben Franse inwoners al een coronapas nodig om toegang te krijgen tot cinema’s, nachtclubs, casino’s, bibliotheken, theaterzalen, musea, pretparken, sportcentra, concerten, hotels, en warenhuizen en winkelcentra groter dan 20.000 m².

Vanaf vandaag (09/08) wordt het gebruik van de ‘pass sanitaire’ echter nog uitgebreid. Bovenop de eerder vernoemde plaatsen moeten de Fransen de coronapas nu ook tonen bij cafés en restaurants (ook op de terrassen), woonzorgcentra, medische faciliteiten (met uitzondering van spoedhulp), expo’s en langeafstandstransport (vliegtuig, trein, nachtbus).

Voor wie is dit verplicht?

De regels gelden voor iedereen ouder dan 12 jaar, en gelden al zeker tot 15 november. Wie de coronapas niet respecteert, riskeert een geldboete van 135 euro.

Ook voor reizigers is de ‘pass sanitaire’ verplicht. Belgen die naar Frankrijk reizen kunnen wel gewoon de QR-code van hun bewijs in kwestie tonen via de CovidSafe-app.

Hoe reageert de bevolking (en het grondwettelijk hof)?

Al vier weekends op rij is in Frankrijk massaal betoogd tegen de verstrenging. Afgelopen zaterdag zouden er in heel het land ongeveer 237.000 mensen op straat zijn gekomen. Maar het grondwettelijk hof gaf vrijdag groen licht, omdat de maatregelen de grondwet niet zouden schenden, maar een redelijk resultaat zijn van een noodzakelijke afweging tussen de volksgezondheid en de grondrechten.

Het hof torpedeerde toen wel de mogelijkheid dat zorgmedewerkers die weigeren zich te laten inenten en geen negatieve test willen tonen, kunnen worden ontslagen. Ze worden geschorst. De maatregelen gelden minstens tot 15 november.