Frankrijk verplicht coronavaccin voor zorgpersoneel

De Franse regering gaat coronavaccinaties verplichten voor zorgmedewerkers en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen, meldt Macron. In de strijd tegen de opkomende deltavariant beslist Frankrijk onder meer om coronavaccinatie te verplichten voor zorgpersoneel en iedereen die in contact komt met de risicogroepen. Controles en sancties hierrond gaan in vanaf 15 september. “We moeten onszelf op een bepaald moment gaan afvragen of verplichte vaccinatie niet nodig is voor alle Fransen”, aldus Macron.

Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren.

Daarnaast breidt Frankrijk het gebruik van de gezondheidspas uit. Zo’n certificaat zal verplicht zijn voor wie naar een evenement met meer dan vijftig deelnemers wil. De regel gaat in vanaf 21 juli. Vanaf augustus moeten de Fransen ook een gezondheidspas tonen om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, vliegtuigen en treinen.

Griekenland

Ook Griekenland gaat vanaf 1 september de vaccinatie tegen COVID-19 verplichten voor zorgverleners. Dat heeft premier Kyriakos Mitsotakis maandag gezegd tijdens een toespraak. Athene wil de bevolking aanzetten om zich te vaccineren nu de deltavariant zich snel verspreidt.

De vaccinatie wordt vanaf 16 augustus al verplicht voor mensen die in de rusthuizen werken. “Zij die dat niet doen worden tijdelijk op inactief gezet vanaf 16 augustus”, zei de premier. “We gaan het land niet opnieuw sluiten door de houding van sommigen.”