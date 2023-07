Frankrijk verbiedt vuurwerk in aanloop naar nationale feestdag 14 juli

Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, is alleen vuurwerk toegestaan dat wordt afgestoken door officiële instanties en professionals. De regering kwam met het verbod om een opleving van de grootscheepse ordeverstoringen van de afgelopen weken te voorkomen. Na de dood van de 17-jarige Nahel M. door een politiekogel, kwam het in veel Franse steden tot onlusten, die gepaard gingen met brandstichtingen en plunderingen.

De Franse premier Élisabeth Borne is duidelijk beducht voor nieuwe ongeregeldheden. Tegen de krant Le Parisien zei ze zaterdag dat haar regering “zware middelen” zou inzetten “om de Fransen te beschermen”. Op 14 juli herdenkt Frankrijk de bestorming van de Bastille van 14 jul 1789. Die bestorming was een bepalende gebeurtenis in de Franse Revolutie. De viering van Quatorze Juillet gaat traditioneel gepaard met veel vuurwerk.

Heftige demonstraties

Het vuurwerkverbod volgde op een verbod van een demonstratie in Parijs, zaterdag. Daar bepaalde een rechter dat de onlusten nog te vers waren: “Hoewel het geweld de afgelopen dagen is afgenomen, kunnen we (...) niet aannemen dat alle risico’s op verstoring van de openbare orde zijn verdwenen.” Andere demonstraties gingen wel door, en verliepen zonder problemen.

Nahel M. werd op 27 juni in de Parijse voorstad Nanterre in een auto doodgeschoten door een agent die hem had aangehouden. De dood van de jongen leidde tot een uitbarsting van woede: zowel in Parijs als in andere grote steden als Marseille en Lyon kwam het tot heftige demonstraties, die vervolgens uitwaaierden naar tal van kleinere Franse steden.

Sinds 2005 hadden er zich in Frankrijk geen rellen van een dergelijke omvang meer voorgedaan. Destijds was het drie weken onrustig nadat drie jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst zich op de vlucht voor de politie in een elektriciteitshuisje hadden verstopt, en daar waren geëlektrocuteerd.

De agent die Nahel M. heeft doodgeschoten zal worden aangeklaagd wegens vrijwillige doodslag. Donderdag verlengde een Franse rechter zijn voorarrest, om het Openbaar Ministerie meer tijd te geven voor de voorbereiding van de zaak.